i lavori sono andati avanti notte e giorno

Sono terminati in anticipo i lavori per la sistemazione di una parte della via di rullaggio dell’aerorto Fontanarossa di Catania. A comunicarlo è la società di gestione dello scalo in cui è stato rifatto il “tappetino” di asfalto e della segnaletica dell’area di movimento in vista della stagione estiva che porterà un grande aumento dei voli sullo scalo catanese. Da stamattina, l’aeroporto di Catania è quindi tornato pienamente operativo.

I lavori, necessari per ragioni di sicurezza, sono andati avanti per 9 giorni. La somma stanziata è stata di 170.000 euro. “Abbiamo dimostrato come sia possibile – spiega AD Nico Torrisi -, con l’impegno di tutti e la collaborazione tra diversi enti, portare avanti lavori molto impegnativi in tempi record, minimizzando i disagi per i passeggeri”.

All’aeroporto di Catania i lavori sono andati avanti notte e giorno e sono terminati in anticipo. L’aeroporto di Comiso, da parte sua, ha operato a pieno regime, sostenendo il traffico senza ritardi significativi. Nell’arco dei 9 giorni di lavori, i voli atterrati al “Pio La Torre” di Comiso sono stati 308 (42 dei quali originariamente già programmati sullo scalo ibleo) per un totale di 45546 passeggeri (7230 dei quali già programmati su Comiso).