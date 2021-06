Cocaina, armi e soldi

Il personale della Squadra Mobile – Squadra Catturandi- ha catturato il 55enne D.B.A., destinatario di un Ordine di Esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura presso la Corte D’Appello di Catania, dovendo espiare la condanna definitiva di anni 2 mesi 9 perché riconosciuto colpevole di aver fatto parte di un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

La droga arrivava dalla Calabria

Le indagini avviate nel 2011, dalla Sezione Antidroga e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, hanno consentito di chiarire le dinamiche dell’associazione e di acquisire notevoli elementi probatori in ordine agli illeciti traffici di stupefacenti posti in essere dall’arrestato e dagli altri indagati, oltre a individuare i canali di approvvigionamento, prevalentemente rappresentati da trafficanti calabresi, pregiudicati di notevole spessore, che operavano tra la Calabria, nello specifico la Piana di Gioia Tauro, e la Sicilia.

Le indagini hanno consentito di trarre in arresto, in flagranza di reato, alcuni soggetti e di sequestrare notevoli quantità di cocaina e ingenti somme di denaro, armi e munizioni. In particolare il 21 novembre 2011, è stato tratto in arresto un soggetto trovato in possesso di 6.5 Kg. di cocaina, di 2 fucili a pompa, di 2 revolver cal.38, di 1 pistola automatica cal.9×21, di 1 pistola automatica cal.9, di munizionamento vario e della somma di 467.440,00 euro;

In data 2 giugno 2012 è stato tratto il medesimo D.B.A., poiché trovato in possesso di 9.6 Kg. di cocaina.