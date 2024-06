Dovrà espiare una pena residua di 3 anni e 6 mesi

Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano hanno eseguito l’ordine di carcerazione per un adranita di 48 anni che, a seguito di una sentenza divenuta definitiva, dovrà espiare una pena residua di 3 anni e 6 mesi per associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, nonché del reato continuato e in concorso di detenzione e spaccio di stupefacenti.

L’uomo è un volto noto alle forze dell’ordine perché già gravato da molteplici precedenti di polizia. Infatti, in passato è stato oggetto di diverse indagini per associazione mafiosa, violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a cui era sottoposto, per reati contro il patrimonio fino a quando non gli sono stati contestati i reati in materia di stupefacenti per i quali la Corte d’Appello di Catania lo aveva condannato a 7 anni e 6 mesi.

Dopo un periodo di custodia cautelare in carcere, l’uomo si è rivolto in Cassazione presentando un ricorso che, però, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile. Divenuta definitiva la sentenza di condanna, la procura ha emesso per il periodo residuo di pena l’ordine di carcerazione che è stata eseguita dai poliziotti del Commissariato di Adrano.

Dopo gli adempimenti di rito, il condannato è stato condotto presso la casa circondariale Piazza Lanza.

In moto con la droga, polizia arresta pusher pregiudicato

Alcune settimane fa, agenti delle volanti che stavano transitando per via Pirandello hanno fermato il conducente di un motociclo che aveva tentato di eludere il controllo, dirigendosi verso via Vincenzo Giuffrida a Catania. La persona fermata è un pregiudicato catanese di 23 anni che è stato immediatamente sottoposto a perquisizione, all’esito della quale è stata rivenuta della sostanza stupefacente che aveva nascosto all’interno dello zaino.

Precisamente, sono stati rinvenuti 236 grammi di marijuana, 25 grammi di hashish, 32 grammi di cocaina e la somma contante di 1.275 euro; tutto quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Per quanto accertato, l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del pubblico ministero di turno, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida. Il motoveicolo in uso all’arrestato, è stato altresì sequestrato ai fini della confisca e sono stati contestati anche diverse infrazioni al Codice della Strada, essendo, tra l’altro, sprovvisto di assicurazione.

Tre chili di droga nella cassaforte, arrestato dalla polizia

Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un siracusano di 48 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il blitz è scattato nelle ore scorse nell’abitazione dell’indagato che aveva nascosto la droga in una cassaforte: dentro c’erano 2,5 chilogrammi di hashish, 750 grammi di marijuana,150 grammi di cocaina oltre a materiale per il confezionamento della droga. L’uomo, come disposto dalla Procura di Siracusa, è stato posto ai domiciliari in attesa del rito per direttissima.