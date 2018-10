Ricercato dallo scorso luglio

I carabinieri hanno arrestato il 54enne Salvatore Fagone in esecuzione di un mandato di arresto europeo a scopo di estradizione emesso dal Tribunale di Stoccarda . L’uomo, ricercato in Italia dalla fine dello scorso luglio, in Germania è indagato per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Fagone, che si è continuamente spostato tra l’Italia, la Svizzera e la Germania, è stato bloccato mentre rientrava, con un’auto con targa elevetica, nella sua abitazione di Palagonia. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Caltagirone dove rimarrà a disposizione dei giudici della Corte di Appello di Catania