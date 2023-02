L'incidente al Nord

Una donna catanese è morta sulla A4 nei pressi della barriera di Milano Ghisolfa dove si imbocca l’autostrada A4 in direzione Torino, assieme a una amica, mentre stavano tornando dalla festa del suo compleanno. Le due vittime sono Laura Amato, 54 anni appena compiuti, e Claudia Turconi, 59 anni.

L’incidente tra venerdì e sabato

Il grave incidente è avvenuto nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 febbraio, sulla A4, in direzione Torino. La siciliana è Laura Amato che viveva da anni al nord per lavoro. Il dramma si è consumato alle 2.30 di sabato scorso, quando una Lancia Musa, guidata da un marocchino di 39 anni ha urtato ad alta velocità la Lancia Y delle due donne che si trovavano ferme al casello in attesa di pagare il pedaggio autostradale. Inutile l’intervento dei soccorritori che hanno solo potuto constatare la morte delle due donne. Il conducente dell’altra auto, anche lui ferito, non è in pericolo di vita. Attualmente è ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo. Sul sedile della sua auto sarebbe stato ritrovato un braccialetto relativo a un recente ricovero in una clinica psichiatrica.

Le due vittime erano amiche

Secondo quanto ricostruito, anche dalle foto sui social pubblicate prima dello schianto, avevano passato una serata in compagnia di conoscenti e colleghi. Laura Amato, 54 anni, di Catania, aveva fatto il compleanno pochi giorni prima ma aveva deciso di festeggiarlo proprio quel sabato in cui, insieme all’amica di 60 anni, ha purtroppo trovato la morte. Amato da 5 anni era operatrice socio sanitaria presso la clinica Macedonio Melloni, del Fatebenefratelli-Sacco.

Tanti i messaggi di cordoglio per la catanese

In queste ore i social sono pieni di messaggi di cordoglio per Laura, descritta dagli amici come una donna sempre sorridente, disponibile e dedita al suo lavoro che svolgeva con grande passione e altruismo, soprattutto nei confronti delle persone anziane.