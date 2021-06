la denuncia del costituzionalista e leader dei no triv di salvatore

Via libera del Governo nazionale alle trivellazioni in Sicilia

La denuncia del movimento No Triv

Le perforazioni riguarderanno un’area che abbraccia 4 province

Il Governo nazionale ha deciso di dare il via libera alle trivellazioni in 4 province siciliane, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Catania.

La denuncia del leader dei No Triv

Lo afferma Enzo Di Salvatore, costituzionalista e leader del movimento No Triv, che, in un video messaggio, ha annunciato la scelta del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in controtendenza rispetto al suo predecessore, Sergio Costa, che ha ricoperto il ruolo di ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare nei governi Conte I e II.

Sì del Governo alle trivellazioni

“L’ex ministro Costa aveva ritenuto – spiega il costituzionalista Enzo Di Salvatore di non dover firmare un decreto di compatibilità ambientale per un permesso di ricerca denominato Scicli in Sicilia. Oggi, accade che il ministro Cingolani firma un decreto di compatibilità ambientale relativi a due permessi di ispezione geofisica che interessano le province di Caltanissetta, Enna, Ragusa e Catania per ben 332 km. Costa aveva ritenuto che in relazione ai procedimenti ed ai decreti di competenza statale si applicasse la sospensione della legge del 2019”.

“Altro che Transizione ecologica”

Per i No Triv, si apre, dunque, un altro fronte di lotta contro le perforazioni in Sicilia dopo quella sul Val di Noto. “Le trivellazioni – spiega a BlogSicilia il coordinatore dei No Triv in Sicilia, Paolo Pantano – per cui il ministro Cingolani ha dato parere favorevole riguardano una vasta area, compresa tra Piazza Armerina e Gela, inoltre Scicli, che era stata esclusa dal ministro Costa, rientra tra le zone in pericolo”.

“Ma quello che è più preoccupante -aggiunge Pantano – è il fatto che, nonostante il Parlamento si sia pronunciato, approvando, nel Milleproroghe, un emendamento di sospensione, fino a settembre del 2021, sia per i nuovi che per i vecchi permessi, ma non ancora operativi, il ministro Cingolani ha concesso le autorizzazioni in direzione opposta alla tanto sbandierata Transizione Ecologica, alle direttive dell’ accordo di Parigi, sottoscritto dall’ Italia, in contrasto con le indicazioni del Next Generation Plan EU”