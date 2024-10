Continuano a pieno ritmo i lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) in Sicilia. Completati gli interventi per la posa dei 38 km di doppio binario ferroviario realizzati da Bicocca a Catenanuova, nell’ambito dei lavori del nuovo collegamento Palermo – Catania.

I lotti

Articolato in sei lotti funzionali per una lunghezza complessiva di 179 km, il progetto prevede il doppio binario nelle tratte Bicocca-Catenanuova e Fiumetorto-Lercara Diramazione e un nuovo binario veloce fra Lercara Diramazione e Catenanuova, in variante di tracciato.

Il progetto

Il progetto della Bicocca-Catenanuova, sulla Catania-Palermo, affidato da Rfi all’Ati con a capo Webuild, consiste nel raddoppio della linea per 38 km, con l’attivazione di 17 viadotti ferroviari, 8 cavalcaferrovia, 2 gallerie artificiali e 2 gallerodotti, 5 sottovia stradali, con personale impiegato nel cantiere di circa 350 lavoratori, per un investimento di circa 508 milioni di euro. Sono stati inoltre eliminati tutti i passaggi a livello esistenti.

L’opera è inserita in Cantieri Parlanti, progetto realizzato da Gruppo FS e RFI in collaborazione con il MIT, il Commissario Straordinario di Governo, per raccontare in maniera trasparente le attività e i benefici delle nuove infrastrutture attraverso iniziative pubbliche, infopoint e una pagina web dedicata alle opere strategiche.

La Palermo-Catania-Messina

Gli interventi di velocizzazione dell’intero itinerario Palermo-Catania-Messina, progetto di RFI con la direzione lavori di Italferr, per il quale è stato nominato commissario di Governo Filippo Palazzo, prevede un investimento economico complessivo di circa 12 miliardi di euro. I lavori garantiranno il rispetto dei requisiti d’interoperabilità e consentiranno una significativa crescita della competitività del trasporto viaggiatori su ferro, rispondendo alle esigenze di mobilità in termini di riduzione dei tempi di percorrenza, con benefici per regolarità e frequenza.

Al momento sono in corso gli interventi su tutti i lotti del nuovo itinerario Palermo-Catania, per 179 km e della Catania-Messina, per una lunghezza complessiva di circa 42 km.

