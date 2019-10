Esercito e scuola insieme per la memoria

E’ stato presentato anche a Catania “Realizza il monumento”, il concorso di idee rivolto agli studenti delle superiori con l’obiettivo di realizzare bozzetti per un monumento dedicato a tutti i “Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace”.

Il Centro Documentale dell’Esercito ha ospitato i lavori in concorso, realizzati dagli studenti dei licei artistici “Emilio Greco”, “Enrico Fermi – Renato Guttuso” e dell’istituto d’istruzione superiore “Giovanni Battista Vaccarini”. A conclusione del concorso si realizzerà entro il 12 novembre 2020, un monumento “ai Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace” in una o più piazze siciliane.

Una giuria composta da rappresentanti di Esercito, Prefettura, Comune, Ufficio Scolastico ed Associazione “Ideali di giustizia e verità A.P.S.” ha selezionato i lavori più meritevoli. Prima classificata un’idea di Chiara Pulvirenti del liceo “Greco”. Al secondo e terzo posto i bozzetti di Silvia Panto’ e Roberta Arico’ del liceo “Fermi-Guttuso”. Un premio speciale anche all’istituto “Vaccarini” per suggellarne la partecipazione.

A corollario delle opere in gara, è stato esposto, fuori concorso, un analogo elaborato del 62° Reggimento della Brigata “Aosta”. Sullo sfondo delle realizzazioni dei ragazzi, alcuni pannelli fotografici raffiguranti i principali monumenti ai Caduti della provincia etnea.

Alla cerimonia di premiazione, nella mattinata del 16 hanno partecipato il Comandante Militare dell’Esercito in Sicilia, Generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino, il Vice Prefetto Laura Pergolizzi, l’Assessore Fabio Cantarella e la Dottoressa Rosalba Laudani dell’Ufficio Scolastico, il Comandante del Centro Documentale Col. Massimo Lucca oltre alle altre Autorità locali convenute.