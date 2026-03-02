L’iniziativa ha dato visibilità all’istituto e al territorio

All’Istituto istruzione superiore Ramacca‑Palagonia di Ramacca si è svolto il Bootcamp UniCredit Startup Your Life dedicato ai temi Esg (evironmental, social, e governance – ambientale, sociale e governance), tre pilastri fondamentali per misurare la sostenibilità, un momento formativo di alto profilo rivolto alla classe quinta M, composta da 12 studenti, vincitrice per l’anno scolastico 2024/2025 dei Campionati Startup Your Life, promossi dalla Banking Academy Esg di UniCredit. La giornata rappresenta un ulteriore tassello del percorso iniziato dagli studenti lo scorso 14 ottobre, quando — dopo aver raggiunto la finale nazionale a Milano — hanno conquistato il primo premio per il percorso di educazione alla sostenibilità. Un risultato che ha dato visibilità all’istituto e al territorio, dimostrando come anche le realtà scolastiche dei piccoli comuni possano esprimere eccellenze capaci di competere a livello nazionale.

Un laboratorio per comprendere il valore della sostenibilità

Il Bootcamp ha visto la partecipazione del Sindaco di Palagonia, Salvatore Astuti, che ha sottolineato l’importanza di investire nella formazione dei giovani come leva strategica per lo sviluppo del territorio. Il laboratorio ha approfondito il valore della sostenibilità nelle sue tre dimensioni — Environmental, Social e Governance — con un approccio concreto, orientato alle competenze e alla consapevolezza. A guidare gli studenti in questo percorso sono stati Paolo Toscano, Esg Expert Region Sicilia di UniCredit, che ha illustrato come i criteri Esg stiano trasformando il mondo del lavoro, della finanza e delle imprese e Renato Licciardello, Ceo di Electric Power s.r.l., azienda siciliana impegnata da anni nella sostenibilità integrale, che ha portato esempi concreti di innovazione, responsabilità d’impresa e sinergie con il territorio. Il confronto ha permesso ai ragazzi di comprendere come la sostenibilità non sia un concetto astratto, ma un insieme di scelte quotidiane e strategiche che incidono sulla competitività delle imprese e sulla qualità della vita delle comunità.

Un programma riconosciuto a livello nazionale

Il programma Startup Your Life è inserito nell’Albo delle Eccellenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Per gli studenti vincitori questo si traduce in un premio economico e nell’iscrizione nominativa nell’albo delle eccellenze, un riconoscimento che valorizza il merito e arricchisce il curriculum formativo. La Sicilia si conferma una delle regioni più attive nel programma: oltre 70 scuole partecipano ogni anno ai percorsi formativi, coinvolgendo più di 2.500 studenti e una rete di volontari di competenza che supportano gratuitamente la formazione messa a disposizione da UniCredit.

Un investimento sul futuro del territorio

L’iniziativa dimostra come la collaborazione tra scuola, istituzioni e imprese possa generare valore concreto. Per gli studenti dell’Iis Ramacca‑Palagonia, il Bootcamp non è stato solo un premio, ma un’occasione per sviluppare competenze trasversali richieste dal mondo del lavoro, comprendere le sfide globali legate alla sostenibilità e rafforzare il legame tra formazione, innovazione e territorio. Un percorso che conferma come la crescita delle competenze giovanili sia una delle leve più efficaci per costruire una Sicilia più competitiva, consapevole e sostenibile.