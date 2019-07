il centro storico in festa

Il comune di Randazzo rinnova il suo appuntamento con la storia con una grande festa medievale che accompagnerà il pubblico in un viaggio nel tempo. Le giornate del 27 e 28 luglio vedranno animare la nota cittadina da re e regine, nobili delle corti e popolani, armigeri, soldati, arcieri e giostre, musici e tamburisti e, ancora, falconieri e sbandieratori cui fanno capo le più diverse associazioni culturali invitate a prendere parte alle rievocazioni.

Un’autentica immersione nelle atmosfere tipiche del medioevo tra le suggestioni di antichi costumi, bassedanze, giochi di fuoco, mercati e sapori tipici, il tutto in una cornice che annovera allestimenti tematici lungo le vie del centro, mostre e l’accoglienza della nota Casa della Musica e della Liuteria. Capofila tra i vari gruppi presenti per l’occasione è l’associazione culturale Sicularagonensia e che col suo gruppo di figuranti rievoca l’arrivo presso la cittadina della Regina Bianca di Navarra (1411).

La kermesse quest’anno può vantare la partecipazione di numerosi altri gruppi storici i cui figuranti provengono da tutta la Sicilia: da Palermo a Messina, da Monreale a Piazza Armerina e, ancora, Buccheri, Giarratana, Casteltermini e il cui contributo regalerà agli spettatori percorsi di storia unici per ciascun territorio.

Dal Gran Conte Ruggero a Federico II di Svevia, dai dignitari delle diverse corti agli abati e baroni tutti rigorosamente in abiti secondo gli usi del tempo, i figuranti si muoveranno lungo tutto il centro storico dove saranno allestiti mercatini e banchetti in cui si potrà sostare e consumare le delizie tipiche locali. Così, tra piazze, palazzi, chiese e castelli, Randazzo attende di far rivivere, ancora una volta, la suggestiva magia del Medioevo.