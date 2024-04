È successo a Catania, arrestato dalla polizia

Attimi di paura alla rimessa Amts nella zona industriale di Catania. La notte del 17 aprile, infatti, un dipendente libero dal servizio, probabilmente sotto effetto di alcol, con la propria auto ha bloccato il cancello ed è entrato armato di una mitraglietta minacciando gli autisti presenti. L’arma si è appurato che fosse una soft air.

Come riferisce La Sicilia, l’uomo ha chiesto di parlare con il direttore dell’Amts (la municipalizzata trasporti pubblici del capoluogo etneo) forse per una richiesta di aspettativa che non gli sarebbe stata concessa. L’uomo ha anche rubato un cellulare a un altro dipendente, fortunatamente altri autisti dell’azienda municipale sono riusciti a chiamare il 112 Numero Unico Emergenza che ha allertato la sala operativa della Questura.

L’intervento delle volanti

Sono intervenute sei volanti dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico: gli agenti hanno cercato di aprire un dialogo con l’esagitato che inoltre era accompagnato da un pitbull. Il tentativo di far ragionare l’uomo, durato più di un’ora, purtroppo non ha portato a nessun risultato.

L’arresto

I poliziotti quindi lo hanno preso di sorpresa, e con un’azione fulminea e coordinata lo hanno disarmato e bloccato. Il dipendente ha lanciato invece il suo cane contro gli agenti, uno è stato morso ma fortunatamente superficialmente. La situazione quindi intorno alle 3 di notte è tornata alla normalità: e i mezzi Amts hanno potuto uscire per il regolare servizio. L’uomo è stato arrestato e condotto negli uffici della polizia.

Motociclista aggredisce autista bus Amts Catania, denunciato

Alcuni mesi fa, un motociclista ha aggredito un autista dell’Amts di Catania per un diverbio sulla precedenza in strada è stato identificato e denunciato dalla polizia per lesioni personali, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Sull’episodio hanno indagato agenti delle volanti della questura. L’aggressione, secondo quanto ricostruito dalla polizia, è avvenuta ieri pomeriggio in via Aurora. Il motociclista avrebbe affiancato l’autobus, temporaneamente fermo, e, attraverso il finestrino aperto, prima avrebbe prima schiaffeggiato l’autista e poi colpito con un pugno il vetro retrovisore.

La vittima ha riportato delle ferite a un braccio destro causate dai frammenti dello specchio andato in frantumi ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Marco per le cure del caso.

