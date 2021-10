Da lunedì prossimo fino al 24 ottobre

Una squadra di medici e informatici a disposizione nei luoghi dell’iniziativa

Da lunedì 11 fino al 24 ottobre una unità mobile si fermerà nei quartieri del capoluogo etneo

Il sindaco Pogliese “Coinvolgere i presidi istituzionali decentrati è ottima idea”

Il commissario Covid Liberti “Forte contributo a campagna vaccinale”

L’hub vaccinale temporaneo a Palazzo degli Elefanti, la cui chiusura è stata più volte prorogata, diventa un modello per una serie di iniziative di prossimità previste nelle sei circoscrizioni del comune di Catania, così come nei mercati rionali e negli spazi pubblici affollati.

Da lunedì fino al 24 ottobre l’unità mobile

A partire da lunedì prossimo fino al 24 del mese, infatti, sarà assicurata la presenza dell’unità mobile della struttura commissariale per l’emergenza Covid nei punti strategici dei quartieri individuati d’intesa con i consigli di municipio, dalle 9 alle 14.

Una squadra di medici e informatici sarà disponibile nei luoghi e negli orari stabiliti, per dare informazioni, effettuare l’anamnesi e somministrare il siero agli utenti che ne fanno richiesta.

Il sindaco Pogliese “Accorciamo distanze tra persone e isituzioni”

“Iniziative di questo tipo accorciano le distanze tra le persone e le istituzioni – commenta il sindaco Salvo Pogliese –. E per questa nuova iniziativa di coinvolgere i presidi istituzionali decentrati è un’idea ottima, frutto dell’intuizione dell’assessore Arcidiacono e del commissario Covid, a cui ha dato il suo contributo anche l’assessore al decentramento Alessandro Porto e i consigli di municipalità. Per noi è un dovere morale aprire le porte del Comune, anche delle circoscrizioni decentrate, così da agevolare quanti hanno difficoltà a raggiungere gli hub o semplicemente per immunizzarsi scelgono la ‘casa’ dei catanesi”.

Il sindaco sottolinea poi “l’importanza della collaborazione tra tutti i rappresentanti della società civile, per garantire la sicurezza e la tutela della salute pubblica, e pronto a scommettere, in sinergia con il commissario per l’emergenza Covid Pino Liberti, sul valore di un’iniziativa capillare nel territorio, in linea con le vaccinazioni di prossimità avviate nei mesi scorsi dalla struttura commissariale a Catania e nei Comuni della provincia”.

Liberti “Iniziative come queste contributo a campagna vaccinale”

Il commissario per il Covid Pino Liberti aggiunge: “La curva epidemiologica registra una controtendenza: i dati su contagi e ricoveri sono in miglioramento e senza che siano state applicate restrizioni. È evidente che si deve all’aumento del numero delle vaccinazioni se ci avviamo verso l’uscita dalla pandemia. E il proliferare di iniziative a km 0 – volute e promosse dalla Regione siciliana e dall’assessorato della Salute – rappresenta un contributo importante alla campagna vaccinale. Proprio ora dobbiamo premere sull’acceleratore e spingere per mirare al raggiungimento del target quanto prima”.