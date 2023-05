Beccato operaio che stava svolgendo lavori per conto di una ditta

Guardone denunciato dopo essere stato sorpreso a filmare con il proprio telefono cellulare una ragazza all’interno dei bagni del dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’università. Un uomo di 47 anni segnalato alla Procura di Catania dalla polizia di Stato. Si tratta di un operaio di una ditta edile che stava eseguendo alcuni lavori all’interno del dipartimento dell’ateneo catanese. Il manovale ha lasciato scivolare il proprio telefono cellulare attraverso la fessura inferiore della parete divisoria del bagno delle donne.

La ragazza ha chiesto aiuto

Con questa tecnica ha ripreso con la telecamera una studentessa che si è subito accorta della presenza del telefono. La giovane è uscita dal bagno in cerca di aiuto. E’ intervenuto l’equipaggio di una volante del commissariato Borgo Ognina. Gli agenti, dopo aver individuato l’operaio, hanno proceduto al sequestro del telefono cellulare. Quindi hanno denunciato il presunto guardone per interferenze illecite nella vita privata.

L’anziano che spiava

Un altro caso similare si è verificato nel Siracusano. Un anziano non avrebbe resistito alla tentazione di entrare in una villa, in contrada Malacala, a Noto, ma non certo con l’obiettivo di rubare. Si sarebbe accorto che, in quella proprietà, c’era una coppia, chiusa in macchina, intenta ad amoreggiare. E così avrebbe voluto avvinarsi per vedere meglio. Qualcuno si è accorto della sua presenza e sono stati chiamati gli agenti del commissariato di polizia di Noto che hanno denunciato il guardone, un 74enne, che risponde di violazione di domicilio.

Nel bagno del Comune

Altro fatto che sostanzialmente ha gli stessi contorni, anche se senza colpevole, è avvenutpo nel palermitano. Una microcamera trovata installata nei bagni delle donne al Comune di Borgetto. Alcune dipendenti hanno chiesto l’intervento dei carabinieri della compagnia di Partinico che hanno sequestrato l’apparecchio montato nella cassetta di scarico con tanto di memoria dove sono stati trovati già registrati diversi video. Evidentemente nel Comune ci doveva essere un voyeur, qualcuno che per una forma di perversione sessuale, ha l’abitudine di spiare le nudità.

