Una giovane turista di 21 anni, originaria della Corsica, è stata vittima di violenza sessuale in pieno giorno nella centralissima piazza Europa a Catania. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di “Borgo Ognina”, la ragazza si trovava seduta su una panchina, intenta a godersi il sole e il panorama del mare, quando è stata avvicinata da un uomo di 58 anni.

La scusa dell’informazione stradale e la falsa identità

L’uomo, con il pretesto di chiedere informazioni stradali, ha avviato una conversazione con la giovane turista. Spacciandosi per fisioterapista, le ha fatto notare una presunta postura scorretta, offrendosi di massaggiarle la schiena. Con questo stratagemma, l’uomo è riuscito ad avvicinarsi alla ragazza, carpendo la sua fiducia.

L’aggressione e la fuga

Approfittando della situazione, il 58enne ha allentato la cintura dei pantaloni della ragazza, le ha sfilato scarpe e calze e ha appoggiato la propria gamba sinistra sui suoi organi genitali. La giovane, sorpresa e impaurita, è rimasta inizialmente paralizzata. Superato lo shock iniziale, è riuscita a divincolarsi e a fuggire, chiedendo aiuto alla Polizia. L’aggressore si è dato alla fuga prima dell’arrivo degli agenti.

Le indagini e l’arresto

La vittima ha sporto denuncia presso il Commissariato di “Borgo Ognina”. Gli agenti, coordinati dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, hanno avviato immediatamente le indagini, riuscendo a identificare l’aggressore in breve tempo. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali di analoga natura, è stato riconosciuto anche dalla vittima. Il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del 58enne.

