minacciata anche con una catena

I Carabinieri di Pedara hanno arrestato un 40enne ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti della convivente. L’uomo era solito usare violenza nei confronti della donna.

La donna, nonostante il suo stato di gravidanza, nello scorso mese di febbraio è stata presa a schiaffi dal convivente perché si era permessa d’aver guardato negli occhi un cameriere. In un’altra occasione, era stata condotta in auto in una strada di montagna e minacciata con una catena nel tentativo di farle confessare un suo presunto tradimento.

La povera donna, senza voler denunciare il compagno, aveva informato i carabinieri dell’accaduto, continuando a convivere con l’uomo. Dopo l’ennesima minaccia la donna si è però rifugiata nella casa dei genitori ma l’uomo si è recato davanti il cancello dell’abitazione. Qui è stato arrestato dai militari. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.