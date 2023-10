Una donna è stata denunciata per il reato di furto aggravato. Agenti di polizia sono intervenuti ieri in un punto vendita di una nota catena di supermercati sito in zona Cibali, a Catania, dove personale della vigilanza ha fermato una taccheggiatrice che, poco prima, aveva oltrepassato le casse tentando di allontanarsi con della merce per un valore complessivo di 350 euro.

I poliziotti sono immediatamente accorsi e hanno “preso in carico” la donna che, da accertamenti esperiti nell’immediatezza dei fatti, è stata identificata in una cittadina rumena di 37 anni.

I poliziotti hanno raccolto la denuncia formalizzata dal titolare dell’attività, al quale hanno anche restituito la merce rubata. La donna, invece, è stata condotta in Questura per la stesura degli atti relativi al suo deferimento all’Autorità Giudiziaria.

L’arresto del ladro acrobata

Arrestato un ladro acrobata a Palermo nei giorni scorsi. Era entrato in un appartamento con l’intenzione di svaligiarlo, ma non aveva fatto i conti con la padrona di casa che ha iniziato a urlare mettendolo in fuga e attirando l’attenzione dei vicini. I carabinieri hanno arrestato in via Selinunte, in zona piazza Lolli, intorno alle 13, un giovane accusato di tentato furto che successivamente ha rischiato di essere linciato dalla folla. “Non scappo ma non mi deve colpire”, ha detto il ragazzo, ripreso in un video, a una donna che cercava di picchiarlo con un utensile da cucina.

Secondo una prima ricostruzione il giovane si sarebbe arrampicato per raggiungere il suo obiettivo, un appartamento al primo piano, insieme a una ragazza che a differenza sua è riuscita a fuggire. All’interno c’era una donna che, uscendo dalla cucina, si è trovata di fronte al giovane e ha iniziato a gridare per costringerlo alla fuga. Alcuni vicini, sentendo le urla, sono intervenuti riuscendo a bloccare il giovane per affidarlo a una pattuglia dell’Arma in attesa di disposizioni da parte della Procura.

Pochi giorni fa furto in corso Tukory

Un episodio simile si era verificato pochi giorni fa in corso Tukory. Una donna ha subito un furto in appartamento mentre si trovava in bagno per farsi una doccia. Il ladro, arrampicandosi da un condizionatore, ha raggiunto l’abitazione ed è riuscito a rubare due pc, denaro contante e quattro hard disk che contenevano le foto di famiglia. “Là dentro ci sono tutte le foto dei nostri figli, dei parenti, delle ricorrenze. Non ho più un’immagine dei miei tre figli”.

Due furti in casa in un giorno in via Marinuzzi, arrestati due giovani

In appena 24 ore due furti in casa. E’ stato l’incubo vissuto da una famiglia palermitana finito con l’arresto di due giovani ad inizio ottobre. Sono ritenuti i presunti autori di almeno uno dei due raid secondo i carabinieri. Il nucleo radiomobile di Palermo ha arrestato un 26enne ed una 24enne, entrambi palermitani, con l’accusa di tentato furto in abitazione.

I due giovani, in piena notte, dopo aver rotto il vetro di una porta finestra, si sarebbero introdotti all’interno di un’abitazione in via Marinuzzi. Marito e moglie lo stesso giorno avevano trovato l’appartamento a soqquadro. Erano stati portati via soldi, oggetti in oro, un pc ed una macchina fotografica. A poche ore di distanza dopo avere messo in ordine si sono trovati di nuovo i ladri in casa, quindi due furti a breve distanza.

