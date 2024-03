Da venerdì 15 marzo 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “171”, il nuovo singolo delle Out Offline.

Il brano “171” racconta il viaggio metaforico che ognuno di noi sente di voler intraprendere in un momento della propria vita per realizzare sé stesso e le proprie ambizioni. Spesso non conosciamo la meta né sappiamo quanto sarà ardua la strada, ma scegliamo di “partire” perché siamo spinti dalla voglia di metterci alla prova e assaporare la libertà di esistere. Il numero 171 che simbolicamente rappresenta la costruzione della nostra realtà tramite la motivazione è il civico della porta d’accesso verso l’ignoto, il quale ci rende impazienti di prendere in mano la nostra vita e sentirci liberi di andare oltre i nostri limiti.

“Continuerò il mio viaggio e scolpirò nel tempo la mia anima. Ogni emozione che rivive la porterà a colmare spazi vuoti e come rondini mi sento libera, libera mi sento libera, libera”, commentano le Out Offline.

Biografia

Out Offline è un gruppo composto da Sonia Lo Giudice 18 anni (Voce) e Zaira Lo Giudice 17 anni (Pianoforte/Voce). Pur essendo giovanissime, le due musiciste hanno partecipato negli anni a molti percorsi formativi con alcuni dei professionisti di maggior spicco del panorama italiano (Fabio e Ivan

Lazzara, Luca Pitteri, Albert Hera, Manuel Frattini, Paola Folli, Rossana Casale, Barbara Cola, Mogol, Beppe Vessicchio, Serena Brancale e tanti altri).

Entrambe studentesse del conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina, si sono esibite in diverse manifestazioni musicali e contest di rilevanza nazionale ed internazionale. Out Offline nasce con l’intento di mettere a frutto la vena creativa di entrambe le componenti attraverso un percorso caratterizzato da una frizzante e sofisticata contaminazione di stili spaziando tra le sonorità della musica elettronica, i colori del jazz, la vivacità della fusion, l’imprevedibilità e le reminiscenze dell’R&B.

Col il loro primo singolo inedito “Endless Loop” da loro scritto in testo e musica, pubblicato a Dicembre 2021 (HiFunk Records), hanno avuto un ottimo riscontro di critica (recensione su Corriere della Sera, Corriere dello Spettacolo, Corriere Nazionale, Geonews etc.), il videoclip del brano (regia Stefano Taccucci) ha vinto il Metro Contest organizzato da Telesia (leader della GO TV. ) ed è andato in rotazione per due settimane su tutti gli schermi delle Metropolitane, degli Aeroporti, dei Bus e delle Stazioni ferroviarie, è inoltre in rotazione su Odeon TV ed altre 150 emittenti DTV, ottimo riscontro anche dalle piattaforme streaming Spotify, Deezer, Amazon Music e Youtube. Il 10 Giugno 2022 esce il secondo singolo “BALI”, scritto da loro in testo e musica (HiFunk Records) ed il 10 Dicembre 2022 il terzo singolo “Tutto bene” scritto in collaborazione con Luca Sparagino e Giorgio De Petri edito da Groove-it. Nel 2023 pubblicano “Mai Sola” e “Cicatrice allo Specchio”.

“171” è il nuovo singolo delle Out Offline disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica da venerdì 15 marzo 2024.





Luogo: MILAZZO, MESSINA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.