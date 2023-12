CATANIA- Nera, come la pietra lavica del vulcano sotto il quale è stata prodotta. Intensa, come i sentori di caffè, caramello e liquirizia tipici dei malti che sono stati utilizzati. È la nuova 729Stout , la birra artigianale nata in casa 729Beer ; una limited edition ispirata all’Etna e pensata per arricchire le tavole natalizie.

729Beer, il brand giovane e fresco che porta con sé due simboli importanti: 729, anno di fondazione di Catania e l’elefante, simbolo di amicizia, determinazione, forza e pace, rievoca il suo gesto d’amore per la città, confermando il suo impegno verso il territorio.



Catania, la città alle pendici dell’Etna è da sempre fonte di ispirazione del progetto portato avanti da Marco Biagianti,ex calciatore e capitano storico del Calcio Catania. Proprio dalla montagna e dalla pietra lavica è arrivata l’ispirazione per questa nuova etichetta targata 729Beer: la nuova stout è corposa e intensa, con sentori di caffè, caramello e liquirizia. La pietra lavica trova il suo corrispettivo nel colore scuro, quasi nero, tipico della Stout: nel bicchiere, si presenta con una schiuma densa color cappuccino e una moderata gasatura. I 6,2° ne fanno una birra dalla struttura importante ma di facile bevuta.



La 729Stout è stata prodotta in edizione limitata e sarà̀ disponibile solo fino ad esaurimento scorte. In vista del Natale, 729Beer ha pensato a un’idea regalo perfetta.

Dal 4 di dicembre sono in vendita 27 bottiglie da 75cl, ciascuna di essa numerata e firmata personalmente da Marco Biagianti, perfette per un regalo di Natale speciale e unico.

Le limited edition rappresentano il regalo perfetto per gli appassionati di birra e per chi desidera celebrare i forti legami tra 729Beer e il territorio catanese. Anche per questo Natale 729Beer si impegna a promuovere l’economia locale, incoraggiando l’acquisto di prodotti artigianali.