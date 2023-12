Socialdemocrazia SD: Sgombero di un Consultorio e uno Studentato non sono una buona notizia.

Sull’iniziativa della Procura di Catania di sgomberare un ordinato consultorio nella città di Catania, Socialdemocrazia SD ha stigmatizzato la scelta. “Non c’era alcuna necessità di usare la forza per lo sgombero, ma soprattutto non c’era alcuna necessità di eliminare uno dei presidi di legalità vera e di solidarietà nel centro storico. A pochi metri dal consultorio e lo studentato sgomberati c’è una città lasciata alla più totale anarchia e disagio. Incredibile che nel giorno dei funerali di Giulia Cecchettin sia stato scelto come esempio di legalità la chiusura di un presidio di accoglienza e assistenza di ragazze e donne in cerca di sostegno. Il comune di Catania trovi una sede adeguata da affidare alle ragazze sbattute fuori dall’immobile abbandonato dall’Amministrazione, anni fa. L’iniziativa delle ragazze di via Sant’Elena qualificava e non poco questa città. Non lasciamo che Catania si copra di ridicolo e di vergogna.”

Socialdemocrazia SD – Claudio Melchiorre, per la direzione nazionale.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.