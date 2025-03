“Crisi della risorsa idrica e sviluppo” è il tema del convegno che, alle 15 di giovedì 27 marzo, nell’aula magna del Dipartimento Seas Unipa, in viale delle Scienze, ricorderà Mario Ovazza, un “tecnico prestato alla politica”.

Organizzato dal Centro Studi Pio La Torre, in collaborazione con Legacoop Sicilia e Dipartimento delle Scienze economiche, aziendali e statistiche, il momento sarà di riflessione e confronto, più che di celebrazione, per ricordare una figura che ha contribuito alla modernizzazione della Sicilia, essendo stato anche l’ideatore dei primi impianti idroelettrici dell’Isola. Gli interventi, inoltre, serviranno a comporre un quadro non solo tecnico, ma anche umano, di Mario Ovazza, torinese di nascita ma palermitano d’azione, che alla Sicilia ha dato tanto, rimanendo nel capoluogo siciliano sino alla fine dei suoi giorni.

A introdurre i lavori saranno i saluti del prorettore UNIPA, Fabio Mazzola, e del direttore Seas Unipa, Marcantanonio Ruisi. Interverranno: Antonino Bacarella, economista agrario; Alessandro Hoffman, dell’Istituto siciliano di Studi ebraici; Vito Lo Monaco, presidente emerito del Centro Studi Pio La Torre; Mario Rosario Mazzola, ingegnere idraulico; Elio Sanfilippo, di Legacoop Scilia.

Ingresso libero sino a esaurimento dei posti.





Luogo: Aula magna del Dipartimento Seas Unipa, Viale delle Scienze, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.