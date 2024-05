Si svolgerà sabato 18 maggio, con inizio alle ore 18, all’Agriturismo Vultaggio, il nuovo appuntamento della rassegna letteraria “Bagli Narranti”, organizzata dall’Associazione “Misiliscemi” con la collaborazione del Comune e della Libreria Ubik di Erice, che vedrà protagonista la giornalista potentina Mariagrazia Zaccagnino, autrice del libro “Sono io Elisa Claps” – Nei diari inediti, sogni e speranze di una vita interrotta.

Elisa Claps, a trent’anni dalla scomparsa, torna a parlare attraverso i suoi diari: pagine inedite che vengono finalmente svelate. Aveva 16 anni quando è stata uccisa nella Chiesa della Santissima Trinità in pieno centro cittadino, a Potenza. Era il 12 settembre 1993, ma i suoi resti sono stati ritrovati soltanto 17 anni dopo. In tutto quel tempo, in tanti hanno ritenuto si trattasse di un caso di allontanamento volontario. La famiglia Claps non ha mai creduto a tale versione, continuando a lottare per arrivare al suo assassino e alla verità. Archiviati i processi giudiziari e le ricostruzioni storiche che resteranno per sempre parziali, oggi Elisa riconquista il proprio spazio e ci racconta i suoi pensieri, il rapporto con le amiche, la fede in Dio e le ambizioni, in un dialogo costante con l’autrice e con mamma Filomena. Il libro ha la postfazione di Gildo Claps.

Sia l’autrice che la famiglia vengono chiamati nelle scuole per parlare di una storia che ha tanti risvolti anche a livello educativo e sociale, e in memoria di Elisa, del suo sogno di diventare medico, la famiglia Claps ha annunciato la costruzione di un ambulatorio medico in Africa che porterà il suo nome. Il diritto d’autore di Mariagrazia Zaccagnino è devoluto per questo progetto.

Converserà con l’autrice la giornalista Jana Cardinale. Le letture saranno a cura della professoressa Antonella Scaduto. In programma intermezzi musicali a cura di Enrica Vultaggio e Gianfranco Bertino. L’ingresso è libero.

