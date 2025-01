Consegnati a Luigi Dottarelli, Leonardo Belcapo e Cesare Morelli i Blasoni dell’Accademia per il 2024

L’ Accademia Italiana Gastronomia e Gastrosofia è un’ associazione, senza fini di lucro, che promuove i valori di un’alimentazione consapevole attraverso l’approccio multidisciplinare alle culture e politiche alimentari basate sulla Gastrosofia, che è una disciplina che si pone l’obiettivo di coniugare appetito, arte culinaria e piacere per il buon cibo ed il bere. A Bolsena sono stati consegnati, nel corso di in un evento conviviale, i “Blasoni” dell’Accademia 2024. Per la Tuscia i riconoscimenti sono andati all’Antica Norcineria Morelli di Castiglione in Teverina, all’Hotel Eden di Bolsena e alla Fattoria Madonna delle Macchie di Castiglione in Teverina. A consegnare i prestigiosi “Blasoni” il giornalista e scrittore Antonio Castello, Console per l’Italia Centro Ovest (Toscana, Lazio e Umbria meridionale) dell’Accademia, il quale ha dichiarato che i riconoscimenti sono stati conferiti dal sodalizio, presieduto dal Rettore Alex Revelli Sorini, professore di storia e comunicazione delle culture e politiche alimentari presso Università San Raffaele Roma, dopo aver attentamente valutato i successi conseguiti nel settore di pertinenza delle tre strutture. Dell’associazione fanno parte docenti universitari, ricercatori, giornalisti, chef, ed esperti di varie discipline come: nutrizione, storia, antropologia, enologia, cucina, degustazione sensoriale. Le principali finalità istituzionali dell’ Accademia sono quelle di ricercare filologicamente usi, tradizioni e tecniche ricollegabili al sapere gastronomico, al fine di promuoverne in Italia e all’estero la conoscenza anche in funzione didattica. I riconoscimenti sono stati consegnati a: Luigi Dottarelli, proprietario dell’Hotel Eden; Cesare Morelli, titolare dell’omonima norcineria e a Leonardo Belcapo, della Fattoria Madonna delle Macchie. Presente all’evento Vincenzo Peparello, presidente della Confesercenti di Viterbo, il quale ha sottolineato le eccellenze delle tre strutture, sempre attente alla qualità, complimentandosi con l’Accademia per la meritoria opera che svolge nell’individuare e premiare, con estrema obiettività, i destinatari degli ambiti riconoscimenti.

