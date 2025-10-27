È in programma a Catania Erotic Heretic, un mini festival di due giorni (31 ottobre – 1 novembre 2025) che unisce musica elettronica sperimentale e arti visive, organizzato dall’Associazione Culturale *Doremillaro, dalla Galleria KōArt/Unconventional Place e in collaborazione con il Teatro Coppola.

Il progetto prende nome dall’omonimo artbook illustrato da Ianko Ink con testi di Enrica Orlando, un lavoro che esplora l’erotismo in chiave dark e pop, tra luce e ombra, bianco e nero, senza morale aggiunta.



Il 31 ottobre al Teatro Coppola (h. 21.00) la prima giornata sarà dedicata alla musica elettronica sperimentale con i live set di Panda 49, Lacinskij feat. Ianko Ink – un dialogo tra percussioni digitali ed elettronica – e Glinca, che presenterà il suo nuovo album TAMENT uscito per l’etichetta inglese Fluid Audio.





Il 1 novembre alla Galleria KōArt (h. 19.00) il focus si sposterà sulle arti visive con la mostra delle illustrazioni di Ianko Ink e la presentazione del libro Erotic Heretic (selfpublish 2025) realizzato insieme a Enrica Orlando. Durante l’esposizione, i due artisti, Ianko Ink e Lacinskij, si riuniranno nuovamente per un mini live set che unisce percussioni digitali ed elettronica minimale. La mostra resterà aperta fino al **10 novembre 2025.



Erotic Heretic è un percorso in cui la tenebra e la luce, il pieno e il vuoto, nella natura bifronte del bianco e nero, trovano la loro unione perfetta nel contrasto. Quindici stampe originali numerate accompagneranno l’osservatore in un viaggio attraverso lo stile pop del fumetto dark/gothic, mentre l’artbook approfondirà ulteriormente le atmosfere oscure dell’erotismo “in un vortice profondo, di carne, metallo… e piastrelle a scacchi”.





Protagonisti: Ianko Ink (illustratore sardo, autore di graphic novel e copertine per l’editoria e la musica indipendente), Enrica Orlando (scrittrice e saggista, autrice di “Un dono di suono e visione” – Arcana, 2024), Glinca (artista sonoro tra ambient, field recording e soundscape), Lacinskij (produttore, bassista e fondatore della label Doremillaro [sb] Recs), Panda 49 (duo elettronico dalle sonorità sperimentali e performative).



Partner e curatori: KōArt / Unconventional Place, spazio culturale e galleria d’arte contemporanea nel cuore di Catania; Doremillaro (sb) Recs, etichetta indipendente catanese attiva dal 2010 e dedicata a sonorità sperimentali; The Clerks Blogzine, media partner ufficiale del festival, piattaforma irriverente e indipendente dedicata all’arte e alla cultura; selezioni musicali curate da Totally Unrelated.



Erotic Heretic è un viaggio tra suono e immagine, tra l’oscurità dell’erotismo e la luce della sperimentazione, un incontro tra arti visive e musica elettronica che trasforma Catania in un laboratorio sensoriale di corpi, visioni e frequenze.

