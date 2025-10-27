È l’Assessore Regionale al Territorio e Ambiente, On. Giusi Savarino, la protagonista istituzionale della ventiseiesima edizione della Festa dell’Olio di Lucca Sicula, che si è svolta dal 24 al 26 ottobre.



La manifestazione, promossa dal Comune di Lucca Sicula e dall’associazione Futuris, con il sostegno dell’Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente, si è confermata un importante appuntamento dedicato alla promozione dell’olio extravergine d’oliva e soprattutto alla cultura della sostenibilità ambientale nelle produzioni agricole.





Durante i tre giorni di eventi, il borgo è stato teatro di incontri tematici, talk show e momenti di promozione, volti a valorizzare le buone pratiche ambientali, la tutela del paesaggio rurale e la filiera corta come strumenti di sviluppo sostenibile.



L’Assessore Giusi Savarino è intervenuta in occasione del talk show inaugurale di venerdì sera, che ha visto la partecipazione dei produttori locali e di esperti del settore, per discutere di tutela del territorio.





“La sostenibilità è oggi la chiave per la crescita del comparto agricolo e per la difesa dei nostri territori – dichiara l’Assessore Savarino –. L’olio di Lucca Sicula rappresenta un esempio concreto di come tradizione, qualità e rispetto per l’ambiente possano convivere, generando valore economico e identità culturale. Come Regione, continueremo a sostenere queste realtà che coniugano eccellenza produttiva e attenzione all’ambiente”.



Con il sostegno dell’Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente e la partecipazione diretta dell’On. Giusi Savarino, la 26ª Festa dell’Olio di Lucca Sicula si è confermata un laboratorio di idee e buone pratiche per un futuro sostenibile, nel segno della qualità, della tradizione e della tutela del paesaggio siciliano.

