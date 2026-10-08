ChatGPT e gli altri strumenti di intelligenza artificiale sono ormai entrati nella quotidianità di tanti giovani. Ma tra chiedere qualcosa a un chatbot e saper utilizzare davvero l’IA c’è una bella differenza.

È da qui che nasce Prompt your Future, la giornata gratuita organizzata da Palestra per la Mente in collaborazione con Welcome 2 Sicily nell’ambito di Meet and Code 2026, in programma venerdì 16 ottobre, dalle 12:00 alle 20:00, all’Ostello degli Elefanti di Catania. L’iniziativa è rivolta a 28 ragazze e ragazzi tra i 19 e i 24 anni.

L’idea è semplice: niente giornata passata ad ascoltare qualcuno parlare di intelligenza artificiale. Saranno i partecipanti a metterla alla prova.





Durante le attività utilizzeranno ChatGPT, Gemini e Claude, impareranno a formulare richieste più efficaci, confronteranno le risposte dei diversi strumenti e, soprattutto, proveranno a capire quando una risposta apparentemente perfetta può essere sbagliata. Una parte importante della giornata sarà infatti dedicata alla verifica delle informazioni e delle fonti, oltre che a privacy e uso responsabile dell’IA.

Nel pomeriggio i ragazzi lavoreranno in piccoli team, affiancati da AI Coach, per affrontare alcune challenge che saranno svelate direttamente durante la giornata. L’obiettivo non sarà trovare chi sa “usare meglio ChatGPT”, ma imparare a collaborare, fare domande migliori, verificare ciò che l’IA produce e trasformarlo in qualcosa di concreto.





«Vogliamo che i ragazzi provino, sbaglino, discutano e mettano in dubbio anche le risposte dell’intelligenza artificiale. Saper usare questi strumenti significa anche sapere quando non fidarsi della prima risposta che ci danno.»

La partecipazione è gratuita, il pranzo è incluso e non è necessario saper programmare. È richiesto soltanto di portare un laptop o tablet con almeno 8 GB di RAM e la voglia di mettersi in gioco.





Prompt your Future si terrà venerdì 16 ottobre 2026, dalle 12:00 alle 20:00, all’Ostello degli Elefanti, Via Etnea 28, Catania.





I posti disponibili sono 28.

Info e prenotazioni: bit.ly/PromptYourFuture

Prompt your Future è promosso da Palestra per la Mente nell’ambito di Meet and Code 2026.

Luogo: Ostello degli Elefanti, Via Etnea, 28, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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