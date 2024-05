Si terrà a Catania presso l’Hotel Europa, alle ore 16:00, del 1° giugno 2024 il convegno “Sviluppo Economico del Territorio: finanziamenti europei e nazionali 2024” promosso dal COMITEC – Comitato Nazionale Tecnico Autoimpiego al fine di presentare i risultati ottenuti nell’ultimo anno attraverso l’impiego della Finanza Agevolata di Stato e mediante l’attuazione del Piano di Sviluppo Territoriale Diretto. Decine di imprese finanziate e centinaia di migliaia di euro erogati a donne, giovani ed imprese siciliane per la creazione di iniziative imprenditoriali concretamente finanziate con fondi europei per attività utili ai cittadini, agli imprenditori e alla collettività tutta. Durante il convegno saranno presentati importanti aggiornamenti per enti locali, professionisti, imprese e cittadini circa tutte le opportunità di finanziamento Europeo e Nazionale dal 2024 al 2026, per l’utile impiego dei miliardi di euro stanziati dall’Europa a favore dell’Italia ed in particolare delle imprese per investimenti strategici produttivi nella regione Sicilia. Sarà presente il Dott. P. Angelo Cicalese in qualità di Presidente del Comitato Nazionale Tecnico per l’Autoimpiego, massimo esperto nel settore riconosciuto a livello nazionale come eccellenza della finanza agevolata in “Eccellenza Economia” pubblicato da La Repubblica.



Il Presidente Cicalese dispenserà preziosi consigli ed utili strategie per tutti gli interessati ad intercettare finanziamenti agevolati europei e nazionali con ragionevole certezza di successo di finanziamento ed imprenditoriale. Saranno altresì presentate dall’Advisor Regionale Eurofinance, Dott. Adriano Guzzino, le aziende nate sul territorio attraverso l’impiego di finanziamenti pubblici a fondo perduto, con tasso zero e senza garanzie bancarie.

Luogo: Catania, Viale Ruggiero di Lauria, 121

Data Inizio: 01/06/2024

Data Fine: 01/06/2024

Ora: 16:00

Artista: COMITEC

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.