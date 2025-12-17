“Bene l’incremento delle risorse ai 6 Municipi, ma adesso gli stessi devono poter deliberare”.

Così, Orazio Grasso, capogruppo Mpa-Grande Sicilia nel consiglio comunale di Catania esprime apprezzamento per l’accoglimento, da parte dell’Amministrazione, dell’osservazione formulata dal Consiglio nell’ambito delle note di aggiornamento al DUP, che assegna maggiori risorse ai sei Municipi della città di Catania, portandole complessivamente a 60 mila euro, pari a 10 mila euro per ciascun Municipio.





“Si tratta – spiega Grasso – di un segnale positivo che va nella direzione di un rafforzamento del ruolo dei Municipi e del decentramento amministrativo. Tuttavia, come evidenziato nel corso dell’intervento in aula consiliare, è ora necessario che i Municipi possano esercitare pienamente le proprie funzioni, deliberando direttamente sull’utilizzo delle risorse assegnate”.

“Non è accettabile – prosegue Orazio Grasso – che il loro ruolo venga limitato alla sola formulazione di mozioni di indirizzo, lasciando poi all’Amministrazione centrale la scelta finale sugli interventi da realizzare. Il principio del decentramento deve tradursi in atti concreti e in una reale autonomia decisionale”.





Il gruppo consiliare del Mpa è da sempre attento e convintamente sostenitore di tutte le iniziative volte a rafforzare il decentramento politico, strumento fondamentale per avvicinare l’azione amministrativa ai territori e ai cittadini, rendendo la politica più partecipata ed efficace.

“Il Mpa – conclude Orazio Grasso – continuerà a sostenere ogni percorso che vada nella direzione di un reale riconoscimento del ruolo dei Municipi, affinché alle risorse assegnate corrispondano effettivi poteri di scelta e responsabilità”.

