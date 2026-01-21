“Mediterraneo: mare di pace?” è il titolo del convegno promosso dalla Fondazione Accademia Via Pulchritudinis, in collaborazione con il Comune e la Diocesi di Cefalù, che si terrà il 24 gennaio alle ore 10, nella prestigiosa cornice della Basilica Cattedrale di Cefalù (PA).

Il convegno intende affrontare una delle tematiche di più stringente attualità, avvalendosi del contributo di studiose e ricercatrici provenienti da diversi ambiti disciplinari. In un dialogo tra storia, storia del cristianesimo e arte, e nel contesto altamente simbolico dell’edificio normanno, le professoresse Emanuela Prinzivalli e Anna Foa, rispettivamente docenti di Storia del Cristianesimo e di Storia moderna presso l’Università “La Sapienza” di Roma, insieme alla dott.ssa Micol Forti, direttrice del Museo MART di Trento e Rovereto, offriranno una lettura del Mediterraneo tra passato e presente, con uno sguardo rivolto alle prospettive future quale spazio di dialogo e di pace.





L’incontro sarà moderato dal dott. Vincenzo Morgante, direttore di TV2000, e sarà aperto dai saluti istituzionali di mons. Crispino Valenziano, del vescovo di Cefalù mons. Giuseppe Marciante e del sindaco di Cefalù prof. Daniele Tumminello.

Il convegno si inserisce tra le attività promosse dalla Fondazione Accademia Via Pulchritudinis, che persegue un percorso di ricerca e approfondimento volto allo studio delle tematiche dell’estetica, dell’architettura e dell’arte quali strumenti di fede, di conoscenza e di costruzione di un linguaggio e di una prassi di pace.





L’evento sarà onorato dalla presenza del Presidente della Repubblica prof. Sergio Mattarella.

La partecipazione al convegno sarà consentita solo con accredito.

Il convegno sarà trasmesso in diretta sui canali social della Diocesi di Cefalù, del Comune di Cefalù e de ilcefalino.it.

A partire dal 23 gennaio, a corredo dell’iniziativa, presso la sede del Comune di Cefalù, sarà allestita la mostra del maestro Michele Canzoneri, già autore delle vetrate del Duomo di Cefalù, dal titolo “Rosso Mediterraneo”.

