La prossima Finanziaria regionale deve prevedere un fondo specifico per risarcire le attività commerciali della costa orientale della Sicilia che hanno subito danni ingenti a causa del ciclone Harry».

Lo chiede il deputato regionale del gruppo Mpa – Grande Sicilia, on. Ludovico Balsamo, intervenendo sugli effetti dell’evento meteorologico che si è abbattuto sull’Isola tra il 19 e il 20 gennaio.

Secondo Balsamo, sono sotto gli occhi di tutti i danni subiti da negozi, bar, ristoranti, piccole imprese ma anche da stabilimenti balneari che, ormai, hanno destagionalizzato. Serrande divelte, locali allagati, attrezzature distrutte. In molti casi, attività costrette a chiudere temporaneamente per poter ripristinare i locali e riprendere a lavorare.





«Parliamo di imprenditori che dovranno anticipare risorse proprie per rimettere in piedi i loro esercizi», sottolinea il deputato.

«È giusto che la Regione riconosca questi sforzi e garantisca un ristoro concreto a chi potrà dimostrare, con ricevute e fatture, le spese sostenute per il ripristino dopo i danni».

Per l’esponente del gruppo Mpa – Grande Sicilia, si tratta di una misura di equità e di buon senso.





Un intervento necessario: «Non possiamo permettere che eventi calamitosi di questa portata mettano definitivamente in ginocchio il tessuto commerciale della costa orientale», aggiunge Balsamo.

«Serve una risposta rapida, chiara e strutturata, da inserire già nella prossima legge finanziaria».

L’obiettivo, conclude il deputato, è tutelare il lavoro, difendere l’economia locale e dare un segnale concreto di vicinanza a chi, nonostante tutto, continua a investire e a credere nel proprio territorio.

