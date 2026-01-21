Dal folk “agricolo”, contemporaneo e radicato nel mondo rurale siciliano, a quello finlandese innervato dalle sonorità del jazz nordico; dal rock concettuale, alla world music fino alle escursioni gipsy del jazz manouche; infine due focus: quello sul jazz, con un racconto musicale che ne documenta la sua costante trasformazione in appena un secolo di vita; e – novità assoluta – tre “concerti immersivi” per un’esperienza inedita di ascolto profondo e meditazione.

Tra sperimentazione e continua innovazione, anche quest’anno per la sua quarta edizione “Intermittenze. Rassegna di musiche trasversali” in programma a Catania, dal 23 gennaio al 29 aprile 2026 (ore 21) negli spazi multifunzionali del Tinni Tinni Arts Club (via Scuto 19, zona Castello Ursino) offre una prospettiva innovativa sull’esperienza concerto, mettendo in discussione confini stilistici e geografici e favorendo un incontro fertile tra tradizione e sperimentazione. La direzione artistica è di Mario Gulisano, musicista e imprenditore musicale, presidente dell’associazione culturale Darshan, con il coordinamento di Maurizio Cuzzocrea (Areasud).





“Anche quest’anno – commenta Gulisano – artisti della vivace scena musicale siciliana condividono il palco con musicisti e performer internazionali, dando vita a un mondo sonoro ricco di sfumature, contrasti e affinità elettive. Una contaminazione di generi e linguaggi musicali che, per la prima volta, si arricchirà di tre live meditativi, ideati e guidati da Sonia Brex: tre appuntamenti, infrasettimanali, che si collocano tra composizione, sound design e pratiche di introspezione, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva che invita a rallentare e ad abitare il tempo dell’ascolto”. I live meditativi con Sonia Brex sono in programma di mercoledì, alle ore 19: il 25 febbraio, il 25 marzo e il 29 aprile.

Intermittenze prende il via venerdì 23 gennaio con “Asimenza”, progetto musicale di Enrico Saro Grassi Bertazzi, cantautore siciliano che ama definirsi un musicontadino e di sé dice “suono la Terra e coltivo la Musica”. La sua è una poetica in cui suono, canto e memoria si intrecciano in una forma di folk contemporaneo radicato nel mondo rurale, lontano dalla nostalgia e aperto alla condivisione. Un progetto che restituisce al suono la sua funzione originaria: quella di creare legami, trasmettere storie e generare comunità.





Il primo album Ammuagghiri a Gaia (gennaio 2025), frutto di un percorso aperto e collettivo, coinvolge diversi musicisti e una ricerca poetica attenta e profonda che attinge a versi di autori storicizzati come Gianni Rodari, Ignazio Buttitta, William Shakespeare e Franco Arminio, senza dimenticare i siciliani come Michele Pricoco, Graziosa Casella, Cesare Melfa e Ciccio Tringali.

I prossimi concerti di Intermittenze 2026 sono: Musicamaga il 7 febbraio (dialoghi sonori tra Europa e Asia minore); sabato 21 febbraio Dancemalora (alternative, noise e rock concettuale); venerdì 27 febbraio Ríoghnach Connolly (una voce dal cuore dell’Irlanda); sabato 07 marzo Battiti e Respiri (ritmi primordiali, suoni ancestrali); sabato 14 marzo primo focus sulla storia del jazz con Jazz_100 (#1 le origini del jazz classico); venerdì 27 marzo Corde Sciolte (jazz con influenze manouche, blues e improvvisazione); sabato 11 aprile secondo appuntamento di Jazz_100 (#2 la rivoluzione del jazz oltre la tradizione); sabato 18 aprile di scena Harundo (folk progressive contemporaneo); infine venerdì 24 aprile Saarenkylä Trio (jazz nordico e folk finlandese).

Il progetto “Intermittenze” è stato realizzato con il contributo della Regione Siciliana – Assessorato Turismo e Spettacolo; di Puglia Sounds – Puglia Culture; e dell’Istituto Finlandese (Roma). Biglietti: concerti da 5/10 euro al botteghino; live meditativi 10 euro; posti limitati. Info/Whatsapp 345 5206150 www.associazione-darshan.it

Luogo: Tinni Tinni, Via Scuto, 19, CATANIA, CATANIA, SICILIA

