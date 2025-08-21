Giunta alla nona edizione, la manifestazione dedicata al cuddiruni, prodotto tipico per eccellenza di Ciminna, si svolgerà venerdì 22 agosto.

Il cuddiruni ciminnese è una focaccia dal sapore forte e deciso e dal profumo inconfondibile che grazie alla lunga tradizione che porta con sé, segna la storia di Ciminna. Il cuddiruni è prodotto tipico, frutto di un attento processo di panificazione che ancora oggi viene tramandato dalla comunità. Si tratta di una specialità antica della tradizione contadina siciliana, una focaccia rustica preparata con un impasto di farina di grano duro, olio extravergine di oliva, cipolla, acciughe, formaggio pecorino e aromi tipici come l’origano. Ha un impasto morbido e gustoso, dal sapore forte e deciso con un profumo irresistibile.

Il programma della nona edizione del Cuddiruni Festival

La manifestazione è promossa e organizzata dal Comune di Ciminna all’interno della rassegna “Ciminna Borgo in Festival”. I visitatori potranno assaggiare gratuitamente, dalle ore 20:30 a Piazza Umberto I, la prelibata pietanza preparata dai maestri panificatori e pizzaioli locali che sforneranno sul momento il prodotto tipico di Ciminna.

A concludere la serata l’esilarante spettacolo di cabaret di Toti e Totino, amatissimo duo comico da oltre quarant’anni protagonisti della comicità siciliana. Nel corso della serata, inoltre, verrà proiettato in anteprima un video mapping nella Chiesa di San Giovanni.

L’evento è finanziato all’interno della linea PNRR – Intervento 12 del progetto “Ciminna e il Set de Il Gattopardo: Rigenerazione, Valorizzazione del Patrimonio Culturale, rivitalizzazione sociale ed economica – PNRR M1C3, Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi”.





















Luogo: Ciminna, CIMINNA, PALERMO, SICILIA

