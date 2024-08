“A Debora… tra musica, giornalismo e coraggio”: in piazza Castello domani sera alle 21 la prima edizione del premio giornalistico dedicato a Debora Borgese, scomparsa lo scorso 30 marzo, esempio di coraggio ed etica professionale.

Esempio di coraggio, etica professionale, cultura e dedizione assoluta al lavoro. In una sola parola: Debora. Alla giornalista Debora Borgese, scomparsa a soli 42 anni anni lo scorso 30 marzo, è dedicata la serata “A Debora… Tra musica, giornalismo e coraggio” che si svolgerà domani sera, venerdì 23 agosto, alle ore 21 in Piazza Castello ad Aci Castello. Quella piazza che la stessa Debora amava tanto, ammirando il suo panorama, così come amava Aci Castello, dove si recava ogni mattina a lavoro. E proprio il borgo della Riviera dei Ciclopi vorrà renderle memoria, attraverso la prima edizione del premio giornalistico presentata da Ruggero Sardo, con la partecipazione straordinaria de “I Bellamorea”, Santi Scarcella, Luca Galeano e Luca Madonia in Trio, con la lettura nel corso della serata delle poesie a cura della dottoressa Alessandra Girgenti.

Giornalismo e musica insieme: i due grandi amori per Debora, che tra i tanti obiettivi sui quali puntava di raggiungere, vi era quello di organizzare un evento dedicato alle band siciliane emergenti. Un’idea nata in maniera casuale da una conversazione con Massimo Nicotra, che ne ha curato la direzione artistica, chiamando all’appello i tantissimi amici che hanno conosciuto Debora sia in ambito lavorativo che non. Tutto questo è stato possibile grazie al supporto della famiglia Borgese: mamma Vincenza, papà Salvatore e la sorella Daisy, che ricordano il suo essere altruista, la sua solarità e l’amore per la vita. “ La morte di Debora ci ha lasciato un vuoto incolmabile – spiega la sorella Daisy – Eppure siamo stati travolti dall’immenso affetto dei suoi amici più cari che ancora oggi, a distanza di mesi, non ci lasciano soli. Uno di questi è proprio Massimo Nicotra che ha voluto portare fortemente avanti un progetto che aveva con Debora. La scelta su Ruggero Sardo non è casuale; mia sorella lo stimava e ammirava la sua umiltà e la sua immensa eleganza. In un connubio perfetto tra musica e giornalismo, si racconterà domani sera l’intera vita di Debora.

Siamo grati al sindaco Carmelo Scandurra – afferma ancora Daisy – al presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e all’intera segreteria per il sostegno dato. Grazie di vero cuore a tutti”. A patrocinare l’evento l’Assemblea Regionale Siciliana e il Comune di Aci Castello. Il tutto rientra nell’ambito del programma “Aci Castello 2024: Estate tra mito, arte e cultura” promosso dall’Assessorato al Turismo e Spettacolo del Comune di Aci Castello.

Luogo: Piazza Castello , ACI CASTELLO, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.