S’intitola Christmas Candelive è il titolo dell’originale e suggestivo Concerto di Natale, un’esperienza unica dove la musica e la luce si incontrano per raccontare la bellezza, presentato da “Taomai Management” che, domenica 28 dicembre, alle ore 11:00, sarà accolto, a Giarre, dal Cine Teatro Rex, diretto artisticamente da Alfio Zappalà.

Lo spettacolo, letteralmente, è avvolto dalla magia di luci soffuse. Tre coristi, un violinista, un pianista e una voce solista condurranno gli spettatori in un’esperienza musicale unica dove ogni nota racconta una storia e ogni melodia evoca emozioni profonde. Le candele che illuminano la scena creano un’atmosfera calda e misteriosa trasformando lo spazio in un luogo sospeso nel tempo dove la musica si fa sentire come un sussurro nell’aria.





Ogni esecuzione si intreccia con la luce ondeggiante delle candele creando un incanto sensoriale dove le voci si mescolano agli strumenti dando vita a una magia senza pari. “Il pianoforte, con le sue note delicate, il violino che trasporta con ogni arco, e i cori che avvolgono ogni brano accompagnando la voce solista in un viaggio musicale che toccherà il cuore di ogni spettatore”.

In programma, una ricca gamma di brani iconici italiani per ripercorrere mezzo secolo di grande musica avvolti nella luce calda delle candele che narrano la magia del Natale.





Al pianoforte il Maestro Giulio Decembrini (che cura anche gli arrangiamenti); la splendida voce solista è di Giulia Tringali; al violino Luisa Grasso. Il coro è formato da: Giulia De Domenico, Simone Siclari e Viviana Romano. Tre voci per un equilibrio perfetto di colori e armonie che dialogando con la voce solista, in un continuo “gioco” di sostegno e risposta, diventano elemento vivo e pulsante capace di amplificare la tensione emotiva della musica e di trasformarla in un’esperienza sonora avvolgente, inedita e sorprendente.





BIGLIETTI

Biglietto intero € 18,00

Biglietto Under 10 € 10,00

I biglietti del “CHRISTMAS CANDELIVE” sono acquistabili:

– online al seguente link https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=630539

– al Botteghino del Cine Teatro Rex; per acquisto in prevendita al botteghino del Cine Teatro Rex:Lunedì 22 dalle 09:30 alle 11:30; Martedì 23 dalle 18:30 alle 20:30

– l’acquisto dei biglietti del “CHRISTMAS CANDELIVE” rientra nell’iniziativa “A NATALE, REGALA UN’EMOZIONE – REGALA CINEMA, REGALA TEATRO” (ovvero un BUONO OPEN per assistere a spettacoli, concerti, film da vivere al Cine Teatro REX Giarre fino a Giugno 2026. Per scoprire tutte le possibilità di un REGALO ORIGINALE da fare o da ricevere, contattare il 388 304 29 34 o recarsi al botteghino del Cine Teatro Rex tutti i lunedì e venerdì dalle 9:30 alle 11:30 o martedì e giovedì dalle 18:30 alle 20:30).

Luogo: Cine Teatro Rex , via teatro , 14, GIARRE, CATANIA, SICILIA

