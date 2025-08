Campionato Italiano Gran Turismo Endurance

Il pilota catanese Giuseppe Nicolosi: «Sono molto felice, sapevamo che eravamo vicini alla perfezione, e vincere a Imola ha un gusto speciale»

Una vittoria speciale. In un percorso leggendario. Il Team Raptor Engineering dei piloti siciliani Giuseppe Nicolosi e Davide Di Benedetto e del laziale Gianluca Carboni trionfa all’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”, nel terzo appuntamento della serie Endurance nella categoria Gt Cup Am.

Oggi infatti è tornato il Campionato Italiano Gran Turismo e a Imola è andato in scena una gara decisiva nella corsa ai titoli 2025. Al via erano 112 piloti suddivisi in 41 equipaggi delle classi GT3 e GT Cup, con il consueto mix di marchi prestigiosi, team di riferimento e ben il 30% di piloti stranieri.

Di Benedetto–Nicolosi–Carboni (Raptor Engineering), partivano davanti a tutti, grazie alla pole position conquistata nelle qualifiche del sabato.





Pronti via e nel primo stint il catanese Giuseppe Nicolosi girava veloce e difendeva la prima posizione, salvo poi essere superato e lasciare l’autovettura a Di Benedetto in terza posizione. Di Benedetto e Carboni recuperavano posizioni e riportavano la Porsche 911 Cup 992 di ultima generazione in seconda posizione. Nicolosi riprendeva l’autovettura e consolidava la seconda piazza, e poi Di Benedetto in chiusura di gara recuperava 9 secondi e grazie ad un sorpasso di rara bellezza riportava l’auto davanti a tutti per il successo che vale una carriera.





«È stato un weekend perfetto: pole position, giro veloce e trionfo – ha affermato il catanese Giuseppe Nicolosi – sapevamo che eravamo vicini alla perfezione, e vincere a Imola ha un gusto speciale. Già a Monza avevamo sentito di poter competere per la prima posizione, ma la fortuna ci aveva voltato le spalle. A Imola ci siamo presi la rivincita. Dedichiamo il successo ai nostri sponsor che hanno sempre creduto in noi. Ringraziamo i nostri ingegneri e tutti i componenti del Team Raptor».

Calendario: Mugello (12-14 settembre).

