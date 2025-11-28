Il Comune di Leonforte ha attivato dal 3 novembre 2025 “Memory”, un nuovo servizio gratuito dedicato ai cittadini che desiderano ricordare e commemorare i propri cari in modo semplice e moderno, senza rinunciare al legame con il cimitero comunale e la tradizione locale.

Grazie a una piattaforma digitale e a specifici QR code installati sui tabelloni informativi del cimitero comunale, le famiglie possono creare un memoriale on-line per ogni defunto: una pagina personale con foto, biografia, ricordi e dediche, accessibile inquadrando il codice con il proprio smartphone, anche da parte di chi vive lontano da Leonforte.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e il team di Memory, un progetto ideato da giovani del territorio che hanno scelto di restare in Sicilia e mettere le proprie competenze digitali al servizio della comunita , con l’obiettivo di preservare la memoria collettiva e rafforzare il legame tra generazioni.

Il servizio e completamente gratuito per i cittadini: per creare un memoriale e sufficiente collegarsi alla piattaforma app.memorycloud.it, selezionare Leonforte, registrarsi e inserire le informazioni richieste (foto, testi, ricordi). In alternativa, le famiglie possono farsi supportare dagli operatori durante gli incontri e le iniziative che verranno organizzate sul territorio.

«Memory e nato da un’esperienza personale di lutto e dal desiderio di non lasciare andare via, con il passare degli anni, le storie e i volti delle persone che abbiamo amato – racconta Giuseppe Rossino, fondatore di Memory. – Con Leonforte abbiamo trovato un’Amministrazione attenta e sensibile:

insieme vogliamo costruire un vero “Archivio della Memoria di Leonforte”, accessibile anche ai leonfortesi emigrati, perche nessuno venga dimenticato».

Per maggiori informazioni sul servizio e possibile:

– visitare il sito: www.MemoryCloud.it

– oppure scrivere a: info@memorycloud.it

