A Linguaglossa continuano i festeggiamenti in onore di San Rocco, una delle feste più importanti e sentite dai cittadini , che si concluderà domenica 17 agosto con un vasto programma e la più antica Asta di prodotti tipici della Sicilia .

“La festa di San Rocco”, dichiara il sindaco Luca Stagnitta , “ha una tradizione popolare, riunisce tutta la comunità linguaglossese nello splendido scenario di Villa Milana, interessato lo scorso mese da un intervento di manutenzione straordinario grazie ad un finanziamento regionale.

Quest’anno oltre ad avere un ricco programma , ha assunto un carattere più solenne con la partecipazione del Vescovo Antonino Raspanti.” Tra gli appuntamenti più importanti della settimana di San Rocco domenica 17 agosto si svolgerà una delle più antiche Aste di prodotti e manufatti tipici della Sicilia, a partire dalle ore 15:30.

Il banditore Egidio Stagnitta condurrà un appuntamento che ogni anno richiama un pubblico numeroso e appassionato. A tutte le signore presenti sarà offerto un omaggio floreale.

La giornata proseguirà alle ore 22:00 con il concerto live “Sanremo in Due”, interpretato da Lidia Schillaci, Matteo Beccucci e Samuele Palumbo, per chiudersi alla mezzanotte con spettacolari fuochi d’artificio.

“Un fine settimana all’insegna della tradizione, dell’intrattenimento e della valorizzazione dei sapori della nostra terra, aperto a tutti e ad ingresso libero” queste le parole dell’Assessore agli Eventi Eleonora Raiti. “ La festa di San Rocco 2025 si conferma come appuntamento stabile e apprezzato, la dimostrazione ci viene data dalla numerosa partecipazione di questi giorni, che culmineranno nel fine settimana, con l’appuntamento dell’ Asta e dello spettacolo musicale che chiuderà i festeggiamenti di questa edizione 2025”, conclude Michele Melita presidente Associazione amici di San Rocco.

