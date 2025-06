Un locale che vuole diventare il punto di riferimento dei cocktail più originali e creativi della città, il primo in Sicilia a servire cocktails alla spina (a marchio Palco) ma non solo anche una scuola di formazione per Manager, Bartender, Chef e Camerieri e un’agenzia che potrà fornire il servizio di Premium Cocktail Catering. Tutto questo è “Palco, Unexpected Cocktails”, la nuova struttura, che si trova in Piazzale Ungheria 9-11-13, che sarà inaugurata il prossimo 19 giugno, alle 19, con dj set di Ornella Pellingra.



L’idea nasce da Simone Molè’, originario di Modica e cresciuto per il mondo, il re delle miscele a base di alcool, unico siciliano in 15 anni gia’ campione italiano di Bartender con World Class by Diageo Reserve, competizione che ha visto in lizza per il titolo oltre 400 barman e bartender tra i migliori d’Italia: la chiamano la Champions League dei Bartender, quasi come quando un attore vince un Oscar. Oggi, dopo tanti successi a livello mondiale come l’inserimento al Lyaness di Londra, ancora oggi uno dei migliori bar a livello internazionale, ha deciso di lanciarsi in questa nuova avventura. Ma tra le sue passioni c’è anche la formazione, Simone con la sua prima azienda MWSM, è arrivato a formare oltre 600 ragazzi di tutta Italia in 4 anni.







“Dopo la mia lunga esperienza dietro un bancone -spiega Molè’- che mi ha portato in giro per il mondo, dall’Oceania all’Asia che sono state le tappe fondamentali che hanno modellato il mio spirito e che mi hanno poi portato a svolgere il mio lavoro con dedizione e passione, adesso ho deciso di lanciarmi in questa mia nuova avventura imprenditoriale perché era forte la voglia di mettere a frutto le esperienze acquisite che mi hanno portato da semplice lavapiatti a Bar Supervisor di Freni e Frizion di Roma, uno dei migliori cocktail bar in Italia, e poi bartender al Lyaness di Londra. E soprattutto la voglia di dare il mio contributo alla mia amata Sicilia per formare bartender del futuro, tanti giovani mi chiedono consigli e hanno voglia di imparare e così ho deciso anche di prendere dentro il locale proprio la scuola di formazione dove abbiamo già registrato tante richieste. Ho sempre pensato che dietro ad un cocktail c’è una persona, con i suoi sentimenti e quindi partorire un cocktail per me significa interagire costantemente con chi me lo chiede, e così creare un’atmosfera di convivialita’, aggregazione costante con i miei ospiti. Loro sono i veri protagonisti che mandano avanti questo settore e perciò cerco di capire come farli felici. Dopo 3 anni di progettazione per il marchio palco e il suo concept design posso dirvi che è stato studiato per diventare una catena dato lo studio di concept design e la creazione già avvenuta di varie location immaginarie. Il sistema di produzione di cibi e bevande con aziende leader nella produzione conto terzi ci da opportunità di espanderci senza preoccupazioni. Spero e desidero con tutto me stesso di portare il marchio Palco giro per il mondo”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.