Si è svolto ieri a Palermo un incontro tra il Presidente Renato Schifani, il Coordinatore regionale di Forza Italia, Marcello Caruso, e un ampio gruppo di amministratori locali della città di Ragusa, che hanno comunicato l’intenzione di aderire a Forza Italia.



Per Caruso, “queste nuove adesioni rappresentano un ulteriore e significativo passo avanti nel radicamento del partito nel territorio ibleo, a poche settimane dalla prestigiosa adesione del Sindaco Peppe Cassì, annunciata lo scorso 21 luglio da Antonio Tajani.

Un lavoro che si svolge e proseguirà in raccordo con i dirigenti locali di Forza Italia.”





Per Schifani “questi amministratori portano una consolidata esperienza di governo e di rappresentanza del proprio territorio, confermando il partito come la casa di riferimento per i moderati e per chi si riconosce nei valori del centrodestra e del PPE, legando questi valori all’azione concreta e quotidiana per le proprie comunità.”



Gli amministratori ragusani che hanno formalizzato oggi la loro adesione a Forza Italia sono:

· Fabrizio Ilardo, Presidente del Consiglio Comunale;

· Giovanni Giuffrida, Vice Sindaco;

· Simone Digrandi, Assessore;

· Carla Mezzasalma, Daniele Vitale e Sergio Schinina, Consiglieri Comunali.

Luogo: RAGUSA, RAGUSA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.