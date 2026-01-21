La compagnia di danza contemporanea, in collaborazione con Scenario Pubblico di Catania, chiede, con questo spettacolo, di difendere la nostra Terra ormai agonizzante. Il lavoro sarà rappresentato, con la coreografia e la regia di Claudio Scalia, domenica 25 gennaio alle 18.30, nel Nuovo Teatro Val d’Agrò

La danza contemporanea – insieme all’appello al rispetto del pianeta Terra e al sacro ciclo della vita nell’Universo – approda domenica 25 gennaio al Nuovo Teatro di Val d’Agrò con “Africa”, una produzione “Ocram dance movement” in collaborazione con Scenario Pubblico di Catania, Centro di Rilevante Interesse Nazionale. Appuntamento come sempre alle 18.30 per uno degli spettacoli più attesi del cartellone curato da Cettina Sciacca.

Con la coreografia e la regia di Claudio Scalia, “Africa” è una drammaturgia scritta da Marco Laudani con la collaborazione di Sergio Campisi e dello stesso Scalia.

Lontana dalla visione di “waste land” (la terra desolata) di Eliot, “Africa” nasce dai quattro elementi – aria, acqua, terra e fuoco – da cui prende vita l’autentica materia, luogo in cui l’esistenza intera è ricolma di gioia. Un’immagine onirica che il coreografo utilizza per ricreare l’ideale di un mondo perfetto, in contrapposizione con la “terra desolata o devastata” descritta nel poemetto di Eliot che tanto richiama l’attuale condizione del nostro pianeta soffocato dalle emissioni di carbonio e di gas serra.

“Africa” rappresenta un ultimo tentativo di rifioritura per il nostro agonizzante pianeta e ci ricorda che la vita dell’universo è un ciclo perpetuo da rispettare.

I danzatori della compagnia Ocram sono Rebecca Bendinelli, Ismaele Buonvenga, Rachele Pascale e, Nunzio Saporito; costumi: Gabriella Palomba; copricapo: Grazia Pulici: musiche: Armand Amar, Jaap Blonk e Yaron Engler; disegno Luci: Sammy Torrisi Partner della produzione l’Istituto Italiano Di Cultura di Atene e l’Istituto Italiano di Cultura di Sofia.

Biglietti al botteghino, intero 20 euro, ridotto 15 euro (under 18 anni). Prenotazioni: tel. 339.2727905 o scrivendo a cettinasciacca@alice.it;

La stagione 2025/26 del Nuovo Teatro Val d’Agrò è prodotta da Sikilia con il sostegno del Comune di Santa Teresa Riva e in collaborazione con Rete Latitudini e Fita.





