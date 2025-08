SCIARA (PA) – Il sorridente paese della Valle del Torto si prepara a vivere due serate indimenticabili all’insegna del gusto e del divertimento. Torna “Sciara Street Food Fest”, giunto alla sua quinta edizione, in programma giovedì 7 e venerdì 8 agosto 2025 tra Piazza Castelreale e Piazza Salvatore Carnevale. L’organizzazione è stata curate nei minimi dettagli e con grande entusiasmo dall’Associazione Giovanile Sciarese, con il patrocinio del Comune di Sciara e dell’Assessorato regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo, l’evento si conferma uno degli appuntamenti estivi più attesi nel Comprensorio.





«È un festival che nasce dal basso, dalla voglia dei giovani di Sciara di creare qualcosa di bello per il proprio paese – afferma il presidente dell’Associazione, Salvatore Rocchetta –. Il nostro obiettivo è semplice: far divertire, valorizzare il cibo locale e far riscoprire il piacere di stare insieme in piazza. Ogni anno cresciamo, e quest’edizione promette di essere la più esplosiva di sempre!». Soddisfazione è stata espresso anche dal sindaco di Sciara, la dott.ssa Concetta Di Liberto, che ha così dichiarato: «Questo per noi è molto più di un evento gastronomico. È un momento di identità e di orgoglio comunitario, che valorizza le nostre tradizioni, coinvolge giovani e famiglie, e porta energia positiva al paese. Ringrazio tutti I component dell’Associazione, i volontari e tutti coloro che renderanno unica questa grande festa». A rendere ancor più special questa edizione, il concerto della boyband che ha fatto cantare intere generazioni di ragazzi, molti dei quali oggi adulti: I Gemelli Diversi.





Il programma è ricco e variegato:





Giovedì 7 agosto





– Ore 18:30: Apertura degli stand enogastronomici





– Ore 22:00: Radio Time 90Dance Show, un tuffo negli indimenticabili anni ’90





Venerdì 8 agosto





– Ore 18:30: Stand food & drink





– Ore 19:30: Esibizione del gruppo folk Terrazzani





– Ore 22:00: Live gratuito dei Gemelli DiVersi, tra i gruppi più amati della scena musicale italiana





INFO UTILI: 327 218 8925 – 320 358 2518

