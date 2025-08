Grande successo di pubblico ieri sera al Castello dei Conti di Modica ad Alcamo per lo spettacolo teatrale dal titolo “Femmine Vaganti – Bizzarra indagine su donne resistenti”, con testo e regia di Antonio Pandolfo, interpretato dall’attrice palermitana Stefania Blandeburgo, che è stata unanimamente apprezzata per la sua intensa esibizione.

Si è trattato di una narrazione sul mondo femminile: donne distanti, ma dalle sfumature sovrapposte, che inseguono i propri pensieri per trovare una pace che si rivela lontana e sfuocata. Donne che raccontano il loro vissuto, tra crisi e redenzioni, alla ricerca di una sana centratura emotiva e sentimentale. Tra risate e riflessioni, con l’ironia che si rivela un’arma vincente, si è giocato sulla resistenza delle “femmine”, a volte maltrattate, offese, isolate o abbandonate, con un messaggio chiaro: ripartire dall’amore per se stessi.

L’Associazione per l’Arte ha in programma un nuovo spettacolo teatrale l’8 agosto, sempre con inizio alle ore 21, al Castello dei Conti di Modica, ossia “I Fiori Blues” di e con Maria Teresa Coraci ed Enrico Stassi, un recital in cui i due interpreti raccolgono “fiori” diversi, pagine di poeti e scrittori, figure del mito, monodie arcaiche, canti della tradizione siciliana e non, squarci di storia e storie di uomini e donne che escono dal percorso lineare del tempo, per diventare partitura dell’essere al mondo, con i temi universali che da sempre esaltano e affliggono. L’ingresso è gratuito con prenotazione sul sito:

www.associazioneperlarte.it/prenota/

