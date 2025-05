Si è svolta domenica scorsa a Trapani la Sicily Cup 2025, tradizionale manifestazione delle rappresentative provinciali delle Polisportive Giovanili Salesiane di Sicilia. Una manifestazione riservata alle province dove sono stati organizzati i tornei di calcio a cinque (categoria Under 15 maschile) e di pallavolo (categoria Under 16 femminile).

L’evento, ospitato ogni anno in una città diversa dell’Isola per promuovere e condividere lo spirito pigiessino, ha visto una grande partecipazione e un clima di festa, sportività e amicizia.

Nel settore Calcio a 5 U15 Maschile, le sei rappresentative provinciali in gara – Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Ragusa e Trapani – si sono affrontate in un’avvincente competizione culminata con la terza vittoria consecutiva di Caltanissetta, seguita da Trapani e Palermo, quarto posto per Catania, quinto Messina e infine al sesto Ragusa. Nel settore Volley Femminile U16, la classifica ha visto trionfare Messina, davanti a Catania, Palermo e Trapani.

Tutte le gare si sono svolte nel segno del fair play, dell’impegno e del divertimento, in un clima di sana competizione che ha esaltato i valori educativi e aggregativi dello sport.

Durante la cerimonia di premiazione, Roberto Chiaramonte, Presidente Regionale delle PGS Sicilia ha voluto ricordare le parole di Papa Francesco, che descriveva lo sport come “una strada educatrice, un ponte che unisce donne e uomini, di religioni e culture diverse, cioè un ponte di pace”.

Un momento toccante è stato dedicato anche al ricordo di Massimo Motta, figura storica delle PGS di Sicilia, scomparso prematuramente nel settembre 2024, che ha speso la sua vita al servizio dei giovani attraverso lo sport. Un sentito ringraziamento è stato rivolto al Comitato Provinciale di Trapani, in particolare a Piervito Vulpetti e al suo staff, per l’impeccabile organizzazione e accoglienza della manifestazione.

Altro momento centrale della giornata è stata la celebrazione eucaristica, presieduta da don Enzo Timpano, referente regionale SdB, insieme a sr Giusy Davi, FMA, che curano la proposta formativo-culturale dell’Ente. Nell’omelia, ispirata al Vangelo della terza domenica di Pasqua, è stato evidenziato come Gesù si presenti come compagno di viaggio, rispettoso della libertà dell’altro, e come la domanda rivolta a Pietro – “Simone di Giovanni, mi ami tu?” – interpelli ogni giovane nella sua risposta di vita.

In chiusura, il Presidente ha augurato ai partecipanti di portare sempre con sé “la bellezza del gioco di squadra, in campo e nella vita, una bellezza che nasce dal cuore e si riversa nel qui e ora della storia.”

















Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.