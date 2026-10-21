Per quattro giorni Trappeto ospiterà “Storie di reti e sapori”, un ricco palinsesto di appuntamenti dedicato alla riscoperta dell’identità locale, alla valorizzazione del pescato fresco siciliano e alla promozione dello sviluppo sostenibile del territorio.

L’iniziativa, sostenuta dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento della Pesca Mediterranea – si svilupperà tra l’Aula Consiliare, le piazze e le strade del borgo marinaro, con ingresso libero per tutta la cittadinanza.

Il programma prevede, nei giorni del 22 e 23 ottobre, incontri con i rappresentanti delle istituzioni ed esperti che si confronteranno sul tema dello sviluppo economico costiero e della tutela delle tradizioni della pesca.





Nel fine settimana la manifestazione entrerà nel vivo tra i vicoli e le piazze del borgo marinaro: sabato 24 Ottobre, a partire dalle ore 18:00, show cooking dal vivo con chef esperti per riscoprire le tradizionali ricette della cucina marinara, seguiti da degustazioni guidate di pesce fresco locale; la serata proseguirà con un DJ set dal vivo. Domenica 25 Ottobre, dalle ore 17:00, spettacolo teatrale “La ricetta di Danilo”, interpretato da Totò Galati. Una performance che unisce la cucina dal vivo al racconto dei primi anni di Danilo Dolci a Trappeto e del suo impegno civile. A seguire, gran finale in musica con il concerto live rock della band Future Zero.

“Questa manifestazione – ha detto il sindaco Santo Cosentino – rappresenta una bella occasione per valorizzare il nostro territorio e celebrare il nostro profondo legame con il mare. Sarà un momento di festa e condivisione ma anche di promozione delle nostre bellezze ed eccellenze locali. Continuiamo a lavora per rendere sempre più attrattivo il nostro territorio. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione dell’evento”.

Vi aspettiamo a Trappeto.

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