A Villa Niscemi presentato il nuovo logo del Corpo Consolare. Durante la conviviale per lo scambio degli auguri natalizi, a cui hanno preso parte il sindaco Roberto Lagalla e gli assessori Alessandro Anello e Dario Falzone, i rappresentanti diplomatici delle comunità straniere hanno svelato alla città la nuova creazione grafica che da ora in poi identificherà l’organizzazione. Il logo realizzato da Danilo Li Muli raffigura il profilo di due cupole normanne in rosso che vanno a identificare le iniziali del Corpo Consolare di Palermo. “L’idea era quella di un logo funzionante, semplice e pulito e sono partito da un simbolo della città, per l’appunto le cupole, per stilizzare le due lettere che rappresentano l’associazione” – spiega Danilo Li Muli. L’assemblea annuale è stata l’occasione per ripercorrere le attività realizzate nel corso dell’ultimo anno e per introdurre le nuove.





“Partiremo con un evento di presentazione di un volume, nei primi mesi del 2026, frutto della ricerca storica del professore Alessandro Bellomo che ha ricostruito la storia del Corpo Consolare di Palermo. Il libro racconta aneddoti interessanti sulla presenza consolare in città e avremo modo di farlo conoscere alla cittadinanza” – spiega il Decano Antonio Di Fresco. Durante la serata, l’assemblea ha dato il benvenuto ai nuovi Consoli che si sono uniti all’associazione, ovvero Principato di Monaco, Messico, Eswatini, Svizzera, Marocco e Slovacchia. “La città di Palermo è cresciuta per presenze estere e oggi ha bisogno di mostrare a chi viene a visitarla da ogni parte del mondo il suo volto migliore – spiega il sindaco Roberto Lagalla – per fare questo è necessario lavorare tutti insieme in una logica di collaborazione vera. In questo si inserisce il ruolo sempre più importante offerto dai Consolati”.

