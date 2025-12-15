È stata inaugurata sabato, 13 dicembre, al Castello normanno, la quinta edizione di “Presepi in mostra”, la rassegna dedicata alla tradizione presepiale che ogni anno richiama cittadini e visitatori nel periodo natalizio.

A tagliare il nastro il sindaco Antonio Bellia e l’assessore alla Cultura, turismo e spettacolo Ivan Pellegrino. L’iniziativa si conferma un appuntamento atteso e partecipato, capace di valorizzare creatività, manualità e spirito comunitario.

In esposizione oltre quaranta presepi, realizzati da cittadini, associazioni e scuole di Motta Sant’Anastasia e di altri centri del territorio. Le opere testimoniano un’ampia varietà di tecniche e materiali: dalle materie riciclabili come plastica, cartone, elettrodomestici e arnesi di uso quotidiano, ai lavori all’uncinetto, fino alle originali creazioni in pan di zenzero. Elemento comune a tutte le installazioni è la fantasia, declinata in forme, colori e interpretazioni diverse del messaggio natalizio.





La mostra rappresenta non solo un omaggio alla tradizione, ma anche un’occasione di condivisione culturale e di promozione del patrimonio storico del Castello normanno, che si conferma cornice suggestiva per eventi di valore artistico e sociale.

“Presepi in mostra” resterà aperta e visitabile fino al 6 gennaio 2026, offrendo a residenti e visitatori la possibilità di immergersi nell’atmosfera del Natale attraverso uno sguardo plurale e creativo.

