“La possibilità della demolizione dei silos presenti all’interno del porto di Catania rappresenta una notizia che accolgo con grande soddisfazione. Per troppo tempo quelle strutture hanno rappresentato un simbolo di degrado, un elemento di chiusura tra la città e il mare. La loro rimozione potrebbe rappresentare un passo concreto verso la riqualificazione del nostro waterfront, restituendo ai catanesi uno spazio di bellezza e di vivibilità. Ringrazio tutte le istituzioni e gli enti che renderanno possibile questo intervento, che segna l’inizio di una nuova stagione di sviluppo e di apertura della città verso il mare. Continueremo a vigilare affinché quest’area diventi un luogo di aggregazione, cultura e turismo, all’altezza del potenziale che offre la città di Catania”.

Lo dichiara il capogruppo Mpa-Grande Catania al consiglio comunale di Catania Orazio Grasso.





