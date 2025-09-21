Il MERKATU di Testa dell’Acqua torna diurno: artigianato, prodotti locali, arte e musica

Domenica 28 settembre, dalle ore 10:00 alle 15:00, il borgo di Testa dell’Acqua (Via Soldato Gallo) ospiterà una nuova edizione di Merkatu, l’appuntamento mensile promosso dall’Associazione Culturale no profit Meraki Testa dell’Acqua.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio, offrendo spazio a produttori locali, artigiani e artisti. Tra gli stand sarà possibile scoprire:

prodotti alimentari di qualita’ e del territorio,,

artigianato di qualità,

angolo seconda mano,

spazio libri.

Non mancherà lo spazio dedicato all’arte e alla cultura, con la mostra fotografica “Baci & abbracci” di Salvo Fronte.

Particolare attenzione è rivolta ai più piccoli grazie ai laboratori di giocoleria (ore 10:30 per bambini sopra gli 8 anni, ore 11:45 per bambini fino a 8 anni).

Per gli adulti e non solo, alle ore 11:30 è previsto il Workshop Indigo Tie-Dye, un’esperienza creativa aperta a tutti (max 20 persone, si consiglia di portare un capo bianco da tingere).

La giornata sarà accompagnata dalla colonna sonora di Radio Jolly, mentre alle ore 14:00 è in programma una performance a cura di alcuni musicisti internazionali ospiti in residenza artistica presso Meraki.

L’associazione Meraki e’ un luogo di residenze artistiche e a cavallo di fine settembre ed inizio ottobre ospitera’ una ventina di artisti ed operatori culturali da tutto il mondo per sviluppare dei progetti di collaborativi.

Cibo al Merkatu a cura di Bann Pane Libero & Manico’ cucina Itinerante

Inoltre a Testa dell’Acqua potrete trovare il Jolly Bar, L’Antico forno Carnemolla e su prenotazione Pizzeria Moby Dick, Azienda Agricola Zaiti Giovanni e Paola & Agriturismo Leone.





Merkatu, con la sua settima edizione, si conferma un momento di incontro e condivisione, dove tradizione, creatività e socialità si intrecciano nel cuore di un borgo e della sua comunità.

Tutte le ultime domeniche del mese.





Luogo: Testa Dell’Acqua, testa dell’acqua, NOTO, SIRACUSA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.