Natale all’insegna della solidarietà per la delegazione Sicilia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio che, nei giorni scorsi, ha effettuato una donazione nell’ambito del progetto ‘Briciole di salute’ alla Comunità Madonna della Tenda di Cristo di Acireale. Il delegato vicario per la Sicilia Antonio di Janni, Cav. di Gr. Cr. di Grazia, con i cavalieri Vito Quattrocchi, Antonino Amato, Marcello Cantone, Paolo Bella, Tony Zarrillo, Giovanni Patti, Nicola D’Aniello e Giuseppe di Gregorio, hanno consegnato alle suore della struttura una serie di prodotti per la prima infanzia: pannolini, omogeneizzati e prodotti per la cura e l’igiene della persona, oltre a derrate alimentari di vario genere. Suor Alfonsina, la Superiore della struttura che accoglie madri e bambini provenienti da famiglie a rischio, ha ringraziato i cavalieri per il costante impegno profuso nelle donazioni.

“La delegazione costantiniana di Sicilia dal 2014 ha iniziato ad aiutare i bambini da zero a tre anni, di famiglie bisognose, donando presidi come pannolini, omogeneizzati, biscotti, latte ed altro – spiega il delegato vicario per la Sicilia, Antonio di Janni, Cav. di Gran Croce di Grazia – Il progetto è nato a Monreale con l’approvazione di S. E. Rev.ma Mons. Michele Pennini, Arcivescovo di Monreale e Priore costantiniano di Sicilia. Dal 2014 il progetto “Briciole di salute”, sotto l’alto patrocinio di S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro, Capo della Real Casa e Gran Maestro costantiniano, si è esteso a quasi tutta la Sicilia – conclude – svolgendosi in quasi tutte le diocesi siciliane con l’approvazione di molti Vescovi costantiniani”.

Luogo: ACIREALE, CATANIA, SICILIA

