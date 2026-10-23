Si svolgerà sabato 24 ottobre, dalle ore 16, sulla pista dello stadio Aci e Galatea, la seconda edizione del Memorial Nino Leotta, meeting regionale di atletica organizzato dall’ASD Atletica Virtus Acireale con il patrocinio del Comune di Acireale.

La manifestazione, inserita nel calendario FIDAL e riservata ai tesserati, vedrà la partecipazione di atleti provenienti da tutta la Sicilia, impegnati in un programma che coinvolgerà tutte le fasce d’età, dalle categorie promozionali a quelle agonistiche, su distanze comprese tra i 200 e i 5000 metri. Le gare prenderanno il via con le categorie giovanili e proseguiranno, dalle 18.30, con le prove agonistiche riservate ad Allievi e Assoluti, impegnati nelle discipline di velocità e mezzofondo.





L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, chiamata a partecipare e a sostenere gli atleti dagli spalti dello stadio Aci e Galatea. Sarà un’occasione per vivere una giornata di sport e ricordare Nino Leotta, che 19 anni fa diede vita a un progetto che continua ancora oggi. Conosciuto e apprezzato nell’atletica siciliana ha saputo dare carattere e solidità alla Virtus Acireale fino a portare titoli nazionali nel medagliere acese. Solare e sempre disponibile riusciva a instaurare un rapporto diretto e familiare diventando per i suoi atleti un vero punto di riferimento, dentro e fuori dalla pista.

“La storia della Virtus è nata quasi naturalmente, attraverso la famiglia e la passione per lo sport. I figli, Letizia e Riccardo, avevano iniziato a praticare atletica – racconta Cinzia Leotta, sorella di Nino e attuale presidente dell’ASD Atletica Virtus Acireale – e da lì è cresciuto l’interesse che ha portato Nino a impegnarsi sempre di più, fino a fondare la società l’11 dicembre 2007”.

Il Memorial Nino Leotta consolida la sua presenza nel panorama sportivo della città e quest’anno si svolge sulla pista ripristinata dell’impianto di via dello Stadio, con l’obiettivo di far crescere la manifestazione e darle continuità negli anni.





Particolare attenzione è dedicata alle premiazioni. Nelle gare promozionali saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria, mentre tutti gli atleti riceveranno una medaglia di partecipazione.

Per le gare agonistiche, invece, sarà assegnato il Memorial Nino Leotta alla migliore prestazione tecnica, individuata sulla base delle tabelle federali. Il riconoscimento aggiunge al risultato sportivo un valore ancora più ampio: quello della gratitudine verso una persona che proprio attraverso lo sport ha saputo esprimere passione, confronto e rispetto.





“Quello che cerchiamo di fare è dare continuità a ciò che Nino ha costruito. Il modo più concreto per ricordarlo – spiega la presidente Leotta – è continuare a lavorare per l’atletica e per i giovani, facendo crescere questa società e questa manifestazione”.

La prima edizione del Memorial ha coinvolto oltre 200 atleti provenienti da tutta la Sicilia, confermando l’interesse per l’iniziativa e la capacità di riunire realtà sportive diverse. Un risultato da cui ripartire per accrescere ulteriormente la partecipazione e rafforzare il ruolo dell’appuntamento nel calendario atletico regionale all’insegna dello sport e dei suoi valori più autentici.

La seconda edizione del meeting, a ingresso gratuito, conta anche quest’anno sul sostegno di aziende e persone che hanno scelto di dare contributo importante per far crescere l’appuntamento e renderlo sempre di più parte della vita sportiva della città.

Scarpette allacciate e tutti pronti a scendere in pista, tra impegno e sana competizione. Dentro e fuori dall’anello di gara, a unire atleti, società e pubblico sarà il ricordo di Nino Leotta, filo conduttore di una giornata che celebra lo sport e l’eredità che ha lasciato all’atletica acese.

Luogo: Stadio, via dello Stadio, ACIREALE, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.