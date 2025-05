Ha governato l’Uruguay dal 2010 al 2015, è stato un forte anti-consumista e figura della sinistra latinoamericana. Aveva 89 anni

L’ex presidente dell’Uruguay José “Pepe” Mujica è morto martedì all’età di 89 anni per cancro all’esofago diagnosticato nell’aprile dello scorso anno.

La notizia è stata annunciata dal presidente dell’Uruguay, Yamandú Orsi, delfino di Mujica, in una pubblicazione sui suoi social media ufficiali. “È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa del nostro collega Pepe Mujica. Presidente, attivista, riferimento e leader. Ci mancherai tanto, caro. Grazie per tutto ciò che ci hai dato è per il tuo profondo amore per il tuo popolo”, ha scritto Orsi.

Lo storico leader della sinistra aveva annunciato che non avrebbe proseguito le cure e, nella sua ultima intervista, aveva chiesto di poter morire serenamente. Mujica aveva dichiarato di non voler continuare le cure perché era un “vecchio”, soffriva di due malattie croniche e il suo corpo non poteva sopportarne altre.

José “Pepe” Mujica (Montevideo, 1935) è stato uno dei fondatori del Movimiento de Participación Popular, un partito politico uruguaiano di sinistra nato da ex guerriglieri del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, gruppo armato marxista attivo negli anni Sessanta e Settanta.

L’Accademia delle Prefi esprime il massimo cordoglio all’amato Presidente Mujica amato dal popolo come il nostro Presidente Sandro Pertini.

Salvatore Battaglia

Presidente Accademia delle Prefi





